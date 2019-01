El «objetivo final» es encontrar un inversor para Alcoa, sostiene el Principado Comparecencia tras el Consejo de Gobierno. / Nel Acebal El consejero Isaac Pola valora el preacuerdo alcanzado y «los seis meses para intensificar la búsqueda» GLORIA POMARADA Miércoles, 16 enero 2019, 12:45

El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en Ponga, el primero de la historia del concejo, ha analizado el preacuerdo alcanzado de madrugada en torno a Alcoa. Para el consejero de Industria, Isaac Pola, se trata de un paso en la línea defendida por el Principado, que confía «en su ratificación» por las partes. «Refuerza el objetivo fijado, que es el mantenimiento de la actividad y el empleo», sostuvo Pola. A la par, añadió, el «objetivo final» sigue siendo que el proceso «culmine con la concreción» de un inversor. «Ganamos seis meses para la búsqueda ordenada e intensificada», destacó.

No obstante, el consejero no adelantó el escenario previsto en caso de que cumplido el plazo no aparezcan inversores. «Sería adelantar las medidas que cabría aplicar», indicó.

También en materia de industria, Pola lamentó la intención de cierre de la central térmica de Soto de la Barca por parte de Naturgy. «Procuraremos que el impacto en la actividad económica y el empleo de la zona sea mínimo», se comprometió.

El Consejo de Gobierno ha abordado asimismo el refuerzo del Pacto de Estado contra la violencia de género con 4 millones de euros. El Principado aumentará la dotación para la red de casas de acogida y establecerá nuevas líneas de apoyo para víctimas de agresiones sexuales, trata y prostitución.

