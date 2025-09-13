El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entrada al edificio del barrio donostiarra de Portuetxe donde están domiciliadas Noran y Erkolan. G. ESTRADA

Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros

La Guardia Civil investiga las cuentas de Noran y Erkolan, que reflejan en sus últimos balances, de hace más de tres años, 132.180 y 75.283 euros, respectivamente

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:47

La Guardia Civil ha puesto el foco en el número 45B de la calle Portuetxe de Donostia, el punto donde confluyen varios caminos del laberinto ... de sociedades mercantiles que los investigadores vinculan con la presunta trama de comisiones irregulares en adjudicaciones de obra pública, conocida como 'caso Ábalos', 'caso Koldo' o 'caso Cerdán'. La Unidad Central Operativa (UCO) desgrana las cuentas y movimientos bancarios de dos de las cooperativas guipuzcoanas domiciliadas en esta vía del barrio donostiarra de Ibaeta, Noran y Erkolan, dos mercantiles opacas que seguirían activas y que presentaron unos activos de más de 200.000 euros en los últimos balances de cuentas anuales que han registrado en el Gobierno Vasco, según figura en la documentación a la que ha accedido este periódico. En concreto, Noran registró un activo de 132.180 euros en 2021 y Erkolan, uno de 75.283 euros en 2022. No han facilitado los números de los siguientes años, algo a lo que en Euskadi obliga la ley, aunque tampoco se sanciona el incumplimiento.

