El PSOE llama a la unidad de acción desde la diferencia política

El Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado ha hecho un llamamiento «a la unidad de acción » al resto de grupos parlamentarios para poder superar el reto generado por el coronavirus y porque así lo está pidiendo la sociedad y así debe trabajarse ... desde el parlamento asturiano.

«Una vez más llamamos al resto de grupos a la unidad de acción, a una unidad política basada en la lealtad, la coordinación y la cooperación desde la diferencia política, pero siempre mirando al interés general para superar ester difícil reto que hay por delante», ha subrayado la parlamentaria Alba Álvarez.

Al defender las 25 propuestas del PSOE en la tercera y última sesión del debate sobre el estado de la región, Álvarez ha incidido en que han sido elaboradas pensando en los hombres y mujeres de Asturias y en los retos que esta sociedad tiene por delante ante una situación tan compleja como la actual.

Entre sus propuestas los socialistas plantean agilizar los trámites para regularizar la regasificadora de El Musel, garantizar la entrada en funcionamiento de la variante de Pajares en 2022, la aprobación del estatuto de la industria electrointensiva, establecer en la UE un arancel medioambiental al acero extracomunitario y reforzar el apoyo a los autónomos y sectores más afectados por la pandemia.

En la sesión, seguida desde el hemiciclo por 23 de los 45 diputados mientras que el resto lo harán de forma telemática y participarán también por esa vía en las votaciones, se debatirán las 162 propuestas de resolución presentadas por los grupos.

En el último debate sobre el estado de la región, celebrado en 2018, se aprobaron 155 de las 182 propuestas de resolución presentadas por los grupos.

El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, ha señalado hoy que la coyuntura derivada de la pandemia del coronavirus hace que el actual sea el momento de alcanzar «acuerdos con contenido para que nadie quede atrás» en respuesta a la oferta de diálogo presupuestario y en otros ámbitos planteada por el presidente del Principado, Adrián Barbón.

En su intervención en la última jornada del debate sobre el estado de la región para defender las 30 propuestas de resolución presentadas por su grupo, Ripa ha advertido de que esos acuerdos «deben ser reales y tangibles» y no pueden esperar a la próxima legislatura.

Esos posibles pactos deben «salvar vidas y negocios y funcionar desde el primer día, deben ser una brújula y no un catálogo de crecepelo que no lleve a soluciones concretas» dado que en otra época el Gobierno y la oposición «se podían conformar con una foto» que ahora se convertiría en una parodia si lo acuerdos no están respaldados «por argumentos sólidos y creíbles».

No obstante, Ripa ha advertido, aunque sin descartarlo, de que el acuerdo transversal que reclama Barbón para incorporar a otras formaciones al margen de Podemos e IU plantea el problema de partidos como Ciudadanos rechazan cualquier medida para impulsar un marco transformador que sirva para reducir desigualdades.

Así ocurre, ha apuntado, con las relacionadas con la fiscalidad para la que tanto Podemos como IU plantean una reforma en el ámbito autonómico en la misma línea del incremento tributario decidido para 2021 por el Gobierno central, del que ambos forman parte junto al PSOE.

Las propuestas de resolución de Podemos se centran en eliminar las lista de espera en dependencia, en acabar con la brecha salarial, en aumentar la inversión en salud pública y en reorganizar la atención primaria y en explorar una reforma fiscal progresiva para grandes fortunas y patrimonios, así como en garantizar la universalidad del ciclo de educación infantil.

IU reclama una «mayoría presupuestaria estable»

La portavoz de IU en la Junta General del Principado, Ángela Vallina, ha advertido hoy de que actualmente no existe «una mayoría presupuestaria estable» en la Cámara, donde PSOE, Podemos y la coalición suman 26 de los 45 escaños, y ha lamentado que el Gobierno no haya hecho hasta ahora el esfuerzo necesario para lograrlo.

En la defensa de las dos propuestas de resolución presentadas por IU para su debate y votación en la tercera jornada del debate sobre el estado de la región, Vallina ha incidido en que esta sesión, lejos de ser la más importante del año en la Cámara, debe ser un debate «introductorio» de la posterior negociación presupuestaria.

Los presupuestos, para cuya aprobación el Gobierno ha pedido un apoyo transversal que vaya más allá de Podemos e IU, sirven para establecer las prioridades políticas de un ejercicio, pero también reflejar «las renuncias» que deberá hacer cada formación en el proceso de negociación.

Así, tras advertir de que no existe un mayoría presupuestaria estable dado que no se ha hecho «lo suficiente para tenerla» ha emplazado al Gobierno a hablar en primer momento con las fuerzas progresistas con las que comparte objetivos para diseñar unas cuentas que preserven el sistema de protección desde lo público e incorporen las reformas tributarias del Ejecutivo central.

En sus iniciativas, IU reclama iniciar de inmediato la negociación «con los grupos progresistas» de un presupuesto que dé prioridad a la asignación de recursos para hacer frente a crisis sanitaria, así como la constitución de una alianza social y política en defensa de la industria.

«O salimos todos juntos o todos vamos a perder algo en el camino»

El diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias Sergio García ha hecho este viernes en el parlamento asturiano un llamamiento al entendimiento entre los diferentes grupos con representación para acordar medidas en el actual contexto marcado por la pandemia. «De esta situación, o salimos todos juntos o todos vamos a perder algo en el camino», ha indicado.

García se ha pronunciado en estos términos en la última jornada del debate de orientación política 2020-2021 que se celebra en el parlamento asturiano, donde este viernes se votarán 162 propuestas de resolución.

El diputado de Ciudadanos ha dicho que la portavoz del PP, Teresa Mallada, había ofrecido acuerdos al presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE). Pero, según García eso fomentaría el «conocido bipartidismo» y dejaría fuera a votantes de otros grupos.

Así, ha explicado que desde Ciudadanos están decididos, en estas condiciones «extraordinarias», a adoptar una estrategia de dejar la ideología «apartada» y centrarse «en lo importante para Asturias».

Por ello, ha dicho que todas las fueras con representación han de estar «más unidas que nunca» en la búsqueda de soluciones para los asturianos y se ha referido a «conservadores, ultraconservadores, Podemos, comunistas, socialistas y liberales». Desde Ciudadanos, ha garantizado han analizado con «seriedad y transparencia» las propuestas de todos los grupos.

Críticas del PP al «dogmatismo» del Ejecutivo

La diputada del PP Beatriz Polledo ha lamentado hoy el «dogmatismo» con el que actúa el Gobierno presidido por Adrián Barbón, que le lleva a entender únicamente de «líneas rojas» y a mirar «con escepticismo» todas las propuestas que no vengan «de sus afines».

Polledo, que se ha expresado así al inicio de la última jornada del debate sobre el estado de la región, ha criticado la respuesta «ineficaz» del Ejecutivo a la crisis sanitaria que le llevó a exhibir en la primera ola unos datos mejores que los de otras comunidades «que poco tenían que ver con su gestión» y a utilizar la pandemia «como comodín para defenderse de cualquier crítica».

Además, ha defendido que la oferta de diálogo realizada por el PP desde el inicio de la legislatura es «abierta y sincera» y su grupo ha hecho numerosas propuestas constructivas «a las que han hecho oídos sordos» dado que, a su juicio, el Gobierno «sólo entiende de líneas rojas y de miradas escépticas a todo lo que no provenga de sus afines».

«Entienden el consenso como la mera aceptación de sus decisiones. Dejen el dogmatismo y escuchen las propuestas de este grupo. Quítense los complejos por que, como sigan así, no va a quedar región que gestionar», ha advertido tras poner como ejemplo el «desastre» generado en la sanidad, con aumentos alarmantes en las listas de espera y una progresiva desatención a las patologías no relacionadas con la covid-19.

Polledo ha abierto el turno del PP para defender las 27 iniciativas registradas por su grupo en el que ha intervenido también el diputado Pablo González para lamentar que el debate de la región se haya convertido «en un debate sobre el yo» después de que el presidente, Adrián Barbón, utilizara ese pronombre personal hasta 43 veces en su discurso del pasado miércoles.

Entre sus iniciativas, el PP reclama un plan de choque de listas de espera sanitarias, otro de infraestructuras sanitarias que incluya la ampliación del hospital de Cabueñes , asumir desde el Principado la gestión de la educación de 0 a 3 años y elaborar una memoria del impacto económico de las medidas adoptadas ante la pandemia y otra sanitaria justificativa de los criterios adoptados así como un plan de rescate para los sectores más afectados.

Foro reclama ayudas por natalidad

El portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha reclamado hoy valentía al Grupo Parlamentario Socialista que sustenta al Gobierno del Prinicipado para apoyar las propuestas de resolución presentadas por su partido en el debate del estado de la región.

En la defensa de las 25 iniciativas registradas por su grupo para su debate y votación en la tercera y última jornada del debate sobre el estado de la región, Pumares ha señalado que algunas de sus propuestas no requieren destinar recursos mientras que otras deben abordarse en la próxima negociación presupuestaria a la que Foro se ha mostrado dispuesto a sumarse.

Foro reclama en sus iniciativas habilitar ayudas por natalidad, además de rebajas fiscales como la eliminación de los impuestos de sucesiones y patrimonio y de elaborar planes alternativos ante el cierre de las centrales térmicas y asumir desde el Principado las competencias en la educación de 0 a 3 años garantizando su gratuidad.

Vox acusa a Barbón de adoptar medidas populistas

La diputada de Vox Sara Álvarez ha acusado hoy al Gobierno presidido por Adrián Barbón de limitarse a adoptar «medidas populistas« que no solucionan los problemas de Asturias, que se han multiplicado tras la pandemia, y para los que el PSOE sigue defendiendo las mismas propuestas desde hace treinta años.

En la defensa de las 27 iniciativas registradas por su grupo para su debate y votación en la tercera y última jornada del debate sobre el estado de la región, Álvarez ha señalado que en su partido pueden ser «nuevos», pero «no inocentes» y que la pandemia del coronavirus ha sido en los últimos mese el escudo de Barbón «para eludir enfrentarse a los problemas».

«Una legislatura más el PSOE es un mal sueño para los asturianos«, ha subrayado tras la lamentar que la crisis sanitaria haya servido al Ejecutivo autonómico »como coartada para reafirmase en su desgobierno« mientras muchos ciudadanos se ven »desesperados« mientras piensan »cómo van a conseguir su sustento« en la actual crisis económica.

Vox reclama en su propuestas la implantación del permiso parental para que los padres deban consentir cualquier actividad con contenido de valores, éticos, morales sociales o cívicos que reciban sus hijos en el colegio; la suspensión de cualquier ayuda o subvención a partidos, sindicatos u organizaciones empresariales además de diversas rebajas fiscales.