Errejón no condicionaría «un gobierno progresista» si Sánchez aplica el 155 en Cataluña El líder de Más Madrid asegura que la «única» 'línea roja' se encuentra en un hipotético pacto entre el PSOE con Casado o Rivera MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Miércoles, 2 octubre 2019, 09:25

El candidato de Más País, Iñigo Errejón, ha asegurado este miércoles que sí pondrá 'líneas rojas' en unas hipotéticas negociaciones tras las elecciones generales del 10 de Noviembre. «Si Sánchez quiere contar con Rivera o Casado no vamos a contar nosotros con él. Sin embargo con Pablo Iglesias si hace falta, nos pondremos de acuerdo, ¡Faltaría más!», ha explicado en una entrevista en la cadena SER, en la que también ha confesado que no conoce personalmente al presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez. «Solo lo conozco de saludarnos», añade.

Otra de las incógnitas es en cuántas circunscripciones se presentará la nueva formación: «Nuestra prioridad es priorizar el cálculo de si se puede formar luego un bloque progresista, es decir, si vamos a sumar escaños. Sé que es algo nuevo, nadie lo ha hecho, pero esto es el resultado de un fracaso. En muchos lugares el último escaño ha ido a parar a Vox, nos encantaría porder robárselo».

En cuanto al programa de su formación, que se presentará por primera vez a unas elecciones generales, Errejón ha adelantado que «queremos ser herederos de toda una trayectoria verde que ha sido muy importante en Europa. Trasladaremos las mismas políticas que hemos desarrollado en Madrid, pero no ha sido las diferencias programáticas las que nos han llevado a presentarnos. La izquierda no va mal de programas, lo que le ha faltado es pragmatismo para que estos no se conviertan en papel mojado. No vamos a aspirar al acuerdo perfecto, intentaremos trabajar para convencer a los socios».

Otro de los temas candentes en la actualidad es la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por parte del gobierno en funciones de Pedro Sánchez. «Hoy no veo motivos para aplicar el 155. No me parece bien que Sánchez se escore en esa dirección. ¿Por qué habría que aplicarlo? Creo que el problema emocional de convivencia no se soluciona con medidas administrativas. Si Sánchez lo aplica antes de las elecciones no le acompañaríamos en esa dirección, pero tampoco condicionaríamos un gobierno progresista», adelanta el político.

«Seguramente sería más cómodo quedarse cada uno quejándose en el lugar donde estamos, que sea una discusión privada. Pero esa discusión no tiene que ver con el cambio climático o la violencia machista. Cuando la política no habla de los problemas de la gente corriente gana siempre la resignación, los que piensan que las cosas no se pueden cambiar», explica Errejón.

También ha conversado en relación al tono que podría adoptar esta campaña: «Vamos a intentar que la campaña no vaya sobre reproches. Se nos ha olvidado que con las campañas no se acaba todo, hay que hacer política útil, sentarse a hablar. Por eso no hay que romper los puentes. Es importante anteponer los intereses del país a los intereses de las siglas»

Higueras y Sabanés

Marta Higueras, coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital y teniente de alcalde durante el gobierno de Manuela Carmena, será la número dos de la lista que presentará Íñigo Errejón en esta circunscripción, en la que la militante de Equo Inés Sabanés ocupará el número tres de la candidatura.

Fuentes de Más Madrid han confirmado a Efe que las dos compartirán la cabeza de la lista con Errejón por Madrid, tal y como ha adelantado la Cadena Ser.

Higueras, que ha sido la mano derecha de la exalcaldesa Manuela Carmena desde los años 90, fue en la pasada legislatura primera teniente de alcalde de la capital, y actualmente es coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento.

Lo que no han concretado estas fuentes es si Higueras dejará su acta de concejala para dedicarse en exclusiva a la labor parlamentaria nacional, o si compaginará ambas tareas.

Inés Sabanés, por su parte, anunció este martes que dejará su acta de concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento si es elegida diputada nacional.

La exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento durante la etapa de Manuela Carmena defendió ayer mismo la decisión de la militancia de Equo de aliarse con el proyecto de Errejón para el 10N en vez de concurrir de nuevo con Unidas Podemos.