Feijóo pide la dimisión del fiscal general: «No puede seguir ni un minuto más»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya avalado este martes ... la decisión del juez del alto tribunal Ángel Hurtado de procesar al fiscal general del Estado por haber participado supuestamente en la filtración de datos confidenciales del proceso abierto contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un doble delito fiscal.

«Es sencillo. Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más», ha escrito el líder del PP en la red social X.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz. «España no se merece la vergüenza de tener a su fiscal general procesado e investigado por la comisión de un presunto delito», ha insistido Muñoz, que ha asegurado que esta situación «no pasa en ningún país democrático». «No cabe otra opción, no hay más salidas, no hay más puertas que abrir. Tiene que dimitir», ha dicho la portavoz popular.