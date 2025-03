El sector casquista de Foro niega a Moriyón la legitimidad para suspender a directivos Sostienen que la presidenta no tiene «competencia» para adoptar una decisión que le da el control del partido

La decisión de Carmen Moriyón de suspender a tres miembros de la Comisión Directiva de Foro haciéndose con el control político de la formación ya tiene respuesta. El sector casquista envió esta mañana un comunicado en el que niega que la presidenta tenga la legitimidad necesaria que respalde la decisión que adoptó ayer de suspender a Jorge Fernández, Daniel Armas y José Manuel Fernández Lavandera. El diputado autonómico Pedro Leal, la candidata al Senado Camino Gutiérrez, el directivo de la formación Marcos Grana y el diputado nacional Isidro Martínez Oblanca niegan que la presidenta tenga «competencia de ningún tipo, ni política ni administrativa» para cesar a los miembros de la Comisión Directiva, que fueron «elegidos democráticamente por los militantes el III Congreso de Foro, con un mandato irrevocable hasta el próximo Congreso, salvo casos de dimisión o fallecimiento».

La fractura en el partido se hace día cada más profunda, después de que el pasado 12 de noviembre la presidenta utilizase sus prerrogativas para introducir en la directiva a tres miembros afines a sus posturas y que, con las suspensiones decretadas ayer, le dan el control de la formación. Los cuatro firmantes del comunicado señalan que el problema al que se enfrentan tras los malos resultados de las elecciones autonómicas y municipales no es otro que el «intento» de Moriyón de «traicionar» la idea original de Foro para «transformarlo en bisagra, alejarlo del PP y convertirlo en apéndice del PSOE» para facilitarle «la aprobación del presupuesto y la oficialidad del bable», aspectos todos que niega el sector afín a Moriyón, que ve en las maniobras de los afines a Álvarez-Cascos un intento de controlar la formación desde el punto de vista político y también económico, después de que el fundador y exvicepresidente del partido se quedase sin sueldo tras los malos resultados electorales.

El sector casquista critica además lo que denominan una «campaña de manipulación informativa» dirigida por José Suárez Arias-Cachero, uno de los tres miembros de la directiva que entraron el pasado 12 de noviembre de la mano de Moriyón, contra el que fuera líder indiscutible del partido. Los firmantes del comunicado le acusan de «distraer a la opinión pública asturiana aireando asuntos de régimen interno de Foro con falsedades e insidias, cuyo destino no es otro que desacreditar a personas concretas, cuyos servicios a Foro y a Asturias son incuestionables».

Quienes también han querido responder a la decisión de la presidenta del partido son dos de los directivos suspendidos ayer, Jorge Fernández y Daniel Armas, quienes niegan a Moriyón la capacidad para adoptar esa decisión. El primero de los dos directivos fue suspendido por vulnerar la ley que regula el funcionamiento de la RTPA en su apartado de incompatibilidades. Jorge Fernández es miembro del Consejo de Administración del ente público y, desde 2018, forma parte de la Comisión Directiva de Foro. La ley, según expuso ayer Carmen Moriyón, impide ocupar los dos cargos, motivo esgrimido por la presidenta del partido para suspenderle de sus funciones en el partido. «Resulta preocupante el escaso talante democrático que demuestra una vez más Carmen Moriyón al pretender nombrar y cesar a dedo a miembros de la Comisión Directiva, pero mucho más preocupante es su ignorancia absoluta sobre los regímenes de incompatibilidades que, en su caso, tendría que examinar no ella sino el órgano competente de RTPA», afirmó Jorge Fernández, quien señala que seguirá asistiendo a las reuniones de la ejecutiva de la formación y que, en caso de que se demuestre la incompatibilidad, renunciará al cargo en el ente público. «Me entristece comprobar la doblez de las personas que, cuando hace meses era yo quien defendía su presencia como candidata al Principado en las informaciones de TPA, aparentaba no haberse dado cuenta de ninguna imaginaria incompatibilidad que ahora me atribuyen».

Daniel Armas ocupa un puesto en la dirección del partido como presidente de la organización Foro Joven. La presidenta de la formación adujo ayer que se trata de una entidad que nunca se llegó a constituir formalmente y de la que no se puede formar parte si se superan los 25 años, una característica que Armas incumple. «Mi cargo de vocal nato en representación de FORO Joven, organización estatutaria en constitución en el seno de FORO, a la que Carmen Moriyón como presidenta nunca dedicó la más mínima atención, fue propuesto por ella misma y así consta expresamente incluido en su lista de candidatos al III Congreso celebrado en Pola de Siero, en la que figura mi nombre como miembro de la candidatura firmada por ella misma», sostiene. Armas rechaza además «las artimañas anti estatutarias mediante las cuales Carmen Moriyón pretende modificar la representatividad de la Comisión Directiva de FORO elegida democráticamente por los afiliados en votación abierta durante el III Congreso el 29 de septiembre de 2018».

