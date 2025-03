Iglesias declaró al juez del 'caso Villarejo' que Interior creó un «entramado» contra Podemos

Mateo Balín Madrid Lunes, 2 de marzo 2020, 19:54 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

El próximo 27 de marzo se cumple un año de la declaración de Pablo Iglesias en la Audiencia Nacional como perjudicado en el 'caso Villarejo'. El ahora vicepresidente tercero del Gobierno compareció ante el juez Manuel García Castellón por uno de los episodios más oscuros del macrosumario que se sigue en su juzgado. Se trata de una de las piezas separadas denominada 'Dina', en la que se investigan delitos contra la intimidad, revelación de secretos y robo.

La causa recibe este nombre por Dina Bousselham, asesora de Iglesias y en la actualidad responsable de Podemos en la Comunidad de Madrid. Ésta sufrió la sustracción de su teléfono móvil cuando que se encontraba en un centro comercial en Alcorcón. Era 2 de noviembre de 2015 y lo achacó en principio a un robo común. «Metieron la mano en la chaqueta de mi entonces pareja. Tenía las gafas, el tarjetero y mi movil. Se lo llevaron todo», detalló al juez, según los audios de la causa.

Pero no fue un hurto cualquiera. Menos de tres meses después su jefe Iglesias recibió una llamada. Era Antonio Asensio, entonces presidente del Consejo de Administrador del Grupo Zeta, editor entre otras de la revista Interviú. Asensio le invitó a su despacho y allí le entregó la tarjeta telefónica de Dina. Contenía en apariencia fotos íntimas de ésta y vídeos. El editor le garantizó que ningún medio de su grupo publicaría nada. Iglesias se lo agradeció y «algunos meses después», declaró éste al juez, le dio en persona el dispositivo a Dina.

En julio de 2016 comienzan a sustentarse sus sospechas. OK Diario, el medio digital dirigido por Eduardo Inda, empieza a publicar informaciones «exclusivas» con el material de la tarjeta, que también aparece en los registros al comisario Villarejo. «Conversaciones en grupos de Telegram. Un video de (Pablo) Echenique cantando una jota soez y algún material más. Llegué a la conclusión de quién tenía la copia de todos los materiales de esa tarjeta», dijo.

«Después de esa reunión con Asensio deduzco que el robo es un encargo profesional». ¿Y no le soprendió que ese contenido apareciese en un medio?, le preguntó el instructor. «Al contrario, me pareció muy coherente», replicó Iglesias. En enero de 2016, algunos medios como 'El Confidencial' o 'OK Diario' publicaron el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). «Se trata de un dossier que recoge informaciones falsas y especulaciones para acusar a Podemos y a mí de recibir financiación por parte de gobiernos extranjeros. Y esto señala directamente al Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino», acusó Iglesias. Pino era el 'número dos' de Ignacio Cosidó en la etapa de Jorge Fernández Díaz, del PP, como ministro del Interior.

«Algo más grande»

En mayo de ese año, el medio de Inda «publicó un documento falso que me acusa de tener una cuenta en un paraíso fiscal, Islas Granadinas, a través de un ingreso del Gobierno de Venezuela. Se prueba que es falso y hay hasta un comunicado del banco diciendo que esta cuenta no existe. Nuestra sensación aquí es que había una trama que vinculaba a estos supuestos policías que actúan de manera ilegal», afirma.

Las fechas de estas «exclusivas» no son casuales. «Son tres momentos muy sensibles para nosotros. En enero habíamos ofrecido un acuerdo de gobierno al PSOE. En mayo se habían convocado generales y aparecíamos en las encuestas como segunda fuerza. Y en julio habíamos hecho de nuevo una oferta de coalición».

«Deduzco que esto forma parte de algo más grande. Que en este país se han creado por parte de sectores cercanos al Ministerio del Interior encargos de una serie de acciones que han merecido la atención mediática. Esto muestra que el robo del móvil forma parte de un entramado más amplio», aseguró Iglesias al juez. «Sí, se está investigando una organización criminal», le confirmó éste.