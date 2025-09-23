El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El muñeco apaleado de Pedro Sánchez junto a la sede del PSOE en la calle Ferraz. EFE

El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz

El juzgado cita a los investigados el próximo 9 de octubre por presuntas amenazas tras la decisión de la Audiencia de Madrid de reabrir la causa

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:24

Un juez de Madrid ha citado como investigados el próximo 9 de octubre a los seis denunciados por la Policía como presuntos autores del apaleamiento ... de un muñeco que simulaba ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una concentración ultra en las proximidades de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, el 31 de diciembre de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  5. 5 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  6. 6 Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir
  7. 7

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  8. 8 Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo
  9. 9 Hombre de mediana edad recién separado, el perfil más reacio a utilizar preservativo
  10. 10 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz

El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz