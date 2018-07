«Llevamos tres años de dificultades en el PP de Asturias por la imputación de Caunedo» «En Gijón tenemos que dialogar, Mariano Marín fue un gran candidato y recomiendo mucha tranquilidad a todos» DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Domingo, 29 julio 2018, 05:20

–Agustín Iglesias Caunedo confirmó el viernes que no repetiría como candidato.¿Tenía alguna posibilidad de serlo?

–Ninguna.

–¿Tiene en mente algún candidato para Oviedo?

–Hay muchísimas personas que lo pueden hacer muy bien. El perfil de Oviedo es un perfil que se adecua al PP, donde ha conseguido victorias espectaculares y reiteradas en el tiempo. Si a eso le añadimos un tripartito desastroso, gestionando la nada con feroces disputas internas, la Alcaldía de Oviedo a poco que acertemos puede ser otra vez recuperada.

–¿Será complicado conseguir un candidato de consenso en Oviedo?

–Pues no porque parto de que todos buscamos lo mismo, que es acertar y volver a gobernar.

–¿El hecho que de que el actual portavoz haya mantenido sus cargos pese a estar imputado en el 'caso Pokémon' puede suponer un hándicap para ese objetivo?

–Para mí, como presidenta del PP de Asturias fue una dificultad añadida que duró mucho tiempo. Vi cómo en demasiadas ruedas de prensa, comparecencias, aquellas ideas e iniciativas se veían permanentemente lastradas por preguntas que yo no sabía qué contestar. Porque las desconocía.Ydesde luego que supuso siempre una dificultad añadida que una persona imputada estuviese al frente de la organización en Oviedo.

–¿Usted le llegó a pedir en algún momento que dimitiera?

–Hay cosas que prefiero más que estén en la discreción de las conversaciones personales, pero es una evidencia que cuando se alargan situaciones tan difíciles traté siempre de resumirlo todo con palabras que no fueran difíciles. Pero tengo que decir que llevo tres años de mucha dificultad por esa situación. Porque fueron numerosos los afiliados que me pedían la adopción de decisiones. Soy una persona paciente, trato de ser una persona que no cause decisiones que puedan traer consecuencias a una organización que quiero siempre cohesionada, pero hay veces que la generosidad no es el criterio con el que actúan algunos.

–¿Habrá cambios en Gijón?

–Hay que hablar. Tuvimos un buen candidato, como fue Mariano Marín, espléndido delegado del gobierno que lamentablemente lo fue en un poco espacio de tiempo por la moción de censura. Como en todos los lugares de Asturias, recomiendo mucha tranquilidad a todos, porque si no esto es una guerra de nervios de la que salen perjudicados partido y personas. Hay espacio para mucha gente en el PP de Gijón, que afortunadamente recuperó el tono. La organización en Gijón está, como suele decirse, 'pa punto', y eso hay que rentabilizarlo. Un partido en plena forma es un partido ganador siempre, un partido desorganizado y decaído no es ganador.

–¿Cuáles son las funciones y competencias de Cuervas-Mons en el nuevo organigrama que anunció el martes?

–Mantendrá las funciones de presidente del Comité Electoral y, como coordinador general, sobre todo, tendrá que abordar, conjuntamente con el secretario general y conmigo misma, toda la puesta a punto que requieren las elecciones municipales y autonómicas.

–Entra también en el Comité Autonómico Isabel Pérez-Espinosa. ¿Cuenta con ella para formar parte de alguna candidatura?

–Es demasiado pronto para hablar de candidaturas. Pero sí puedo decirle que Isabel Pérez-Espinosa ha prestado siempre una colaboración leal al PP de Asturias, y siempre está donde es útil a la organización. ​