Mario Arias pierde terreno como candidato a la Alcaldía de Oviedo Mario Arias, en la sede del PP de Oviedo. / P. LORENZANA La dirección local de los populares trabaja para intentar evitar la imposición de un candidato desde fuera de la organización G. D. -R. OVIEDO. Martes, 8 enero 2019, 04:51

Están los tiempos políticos que da gusto verlos. La candidatura del PP a la Alcaldía de Oviedo lleva vacante un año, desde que Agustín Iglesias Caunedo confirmó públicamente que no aspiraría a ella. Desde entonces, la pelea de la dirección local del partido ha sido tener voz en el proceso, ser escuchados. Hasta ayer tarde, creía ir por buen camino. El nombre del senador Mario Arias, favorito del PP de Oviedo y que había multiplicado su presencia en la ciudad en los últimos meses, figuraba en todas las quinielas como cabeza de lista, pero en el baile de la reunión de ayer entre la dirección regional y la nacional todo se trastocó. Volvieron a salir nombres de alternativas que barajó en su día la dirección regional, de afines a Pablo Casado, el del médico Luis Antuña y algunos nuevos. Todo parecía inclinarse en contra, pero el PP de Oviedo logró aplazar la decisión en una tarde en la que los móviles echaron humo. Ganar tiempo, pero no mucho. Tal vez horas. El terremoto causado en Cantabria con la designación de Ruth Beitia por encima de la presidenta del partido en la comunidad vecina ayudó. No convenía un segundo incendio a cuenta de las candidaturas locales y regional de Asturias, que ayer quedaron sin cerrar en Génova.

La decisión no está en sus manos, pero los populares de Oviedo trabajan para evitar un candidato de fuera de una organización que «gana elecciones y ha demostrado que sabe hacer las cosas». También para evitar un 'duro' que dispute la presidencia del partido a Caunedo, que quiere seguir, el año que viene en el congreso local.

Caunedo se reunió hace apenas semanas con Javier Maroto en Madrid. Salió convencido de haber sido escuchado. Las noticias de las días siguientes también fueron positivas. El nombre de Mario Arias seguía pasando cortes. «Todo cambió hoy», admitía un miembro de la dirección local ayer tarde.

El viernes llega Pablo Casado. Hasta entonces, hay margen, pero llega por la mañana.