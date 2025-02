Martínez-Almeida: «PP y PSOE deberían llevar años cerrando pactos»

José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) responde por telefóno después de que el Congreso aprobara la prórroga del estado de alarma. La Moncloa también acaba de ceder y permite cerrar Madrid solo los puentes.

-¿Por qué no aceptaron los cuatro meses de estado de ... alarma que les ofreció Sánchez si seis les parecen muchos?

-Ni uno ni otro nos parece un plazo razonable y conciliable con el Estado de Derecho si no hay control parlamentario. Y no dice mucho de Sánchez que plantee un primer plazo esgrimiendo criterios técnicos y lo cambie.

-Sánchez va a comparecer cada dos meses.

-Siendo Pedro Sánchez no conviene fiarse.

-¿No es más lógico que comparecieran los presidentes autonómicos? Son los que van a gestionar las medidas.

-Es sorprendente es que el presidente del país que tiene los peores datos de Europa se desentienda seis meses y les diga a las comunidades sálvese quien pueda. El Gobierno debe coordinar y tomar decisiones. Nosotros proponíamos dos meses de estado de alarma e ir viendo.

-Usted ha marcado el objetivo de levantar las restricciones en Navidad. ¿Eso no es priorizar la economía a la salud?

-Deben convivir, aunque el equilibrio es delicado. Hay que priorizar la salud, pero no podemos dejar que la economía se pare. 2021 va a ser el año más duro desde la Guerra Civil y la Navidad es importante para el consumo.

-El ministro Illa les acusa de cambiar de criterio: que en abril decían que el Gobierno no actuaba, en verano que se quedó corto, y ahora justo lo contrario.

-Que Illa acuse a alguien de cambiar de idea cuando empezó diciendo que las mascarillas no eran útiles...

-Pero es cierto que el PP ha cambiado de argumento.

-Habremos acertado o no, pero detrás de cada opinión del PP ha habido un criterio fundado. Y eso es lo que le pedimos al Gobierno. Sus vaivenes solo generan desconcierto en la sociedad.

-¿Por qué generan tanta bronca las decisiones sanitarias en Madrid? ¿Por qué no le vale a Ayuso lo que sí les vale a otros presidentes autonómicos del PP?

-El Gobierno se ha tirado dos meses señalando a Madrid cuando el problema era España. Es la única comunidad a la que no han respetado su autonomía cuando ha ido aplicando una serie de medidas que han mejorado la situación.

-Pero los pulsos con el Estado son constantes. El último por cerrar solo los puentes cuando la norma exige más.

-Que nos expliquen por qué deben ser siete días naturales como mínimo, porque solo dan criterios genéricos.

-El impacto de los cierres perimetrales parece que no se percibe si es menos tiempo.

-Esa es la explicación que me gustaría que me aclarara el Gobierno. La libertad de circulación es un derecho fundamental y hay que restringirlo lo menos posible, y si la finalidad es no moverse en un puente, ¿para qué se va a extender más?

-¿Es sostenible la bronca permanente? ¿No temen que la postura de Ayuso acabe por desgastarles?

-Tenemos encuestas que dicen que los madrileños avalan su gestión, así que igual el desgaste lo sufren otros.

«Estamos donde siempre»

-¿Hay un giro del PP hacia la moderación tras la moción de censura de Vox?

-No hay giro, estamos donde siempre: tratando de representar a la mayoría de los españoles. Puede que a alguien le sorprendiera el discurso de Casado pero siempre hemos sido muy firmes ante Vox.

-Casado nunca había sido tan crítico con Abascal. ¿Se han roto los puentes?

-No hablaría en esos términos. Tenemos nuestra posición muy definida, y nuestro proyecto no es el de Vox.

-¿Está la derecha ahora más dividida?

- Lo que ha quedado claro después de la moción es que el PP no vive de crispar. Algo que hace Sánchez para seguir en el Gobierno, y Vox para ganar votos.

-¿Van a abandonar la crispación y el tono 'guerracivilesco'?

-Me parece imprescindible, pero acabar con ese tono es responsabilidad del Gobierno. Oyes a Lastra o a Echenique y te das cuenta que tienen necesidad de polarizar para mantener unida su base electoral. Y Abascal hace lo mismo.

- ¿La distancia con Vox pone en peligro la supervivencia de gobiernos como el de Andalucía o ayuntamientos como el suyo?

-Para nosotros son válidos, pero si ellos deciden romperlos como consecuencia de una estrategia política frustrada tendrán que explicárselo a los ciudadanos.

-¿Es más factible que PSOE y PP pacten a partir de ahora?

-Siempre he defendido que PP y PSOE deberían llevar años cerrando pactos de Estado, pero el que debe tomar la iniciativa en eso es el Gobierno y no ha mostrado disposición.

-¿No le parece un precedente peligroso retirar los nombres de Indalecio Prieto y Largo Caballero del callejero de Madrid por motivos ideológicos?

-No es por razones ideológicas, se está aplicando una ley (la de Memoria Histórica) que es igual para todos. El problema es que eso el PSOE no lo entiende.

-Hay historiadores que defienden que les han juzgado basándose en informes que justificaban el alzamiento.

-Tuvieron un papel importante en el levantamiento contra el Gobierno de 1934.

-Pero la Ley de Memoria Histórica solo es aplicable a la Guerra Civil y a la dictadura.

- Largo Caballero conocía lo que pasaba en Madrid los primeros meses de la guerra y era ministro. Prieto también tenía responsabilidades. Se ha adoptado una decisión política y ahora tramitaremos el expediente.

-¿Le preocupa la investigación sobre la 'Kitchen'?

-A mi una investigación judicial nunca me preocupa.

-¿Ni aunque vaya estrechándose el cerco sobre ex altos cargos del PP como Fernández Díaz?

-Averiguar la verdad no me preocupa, lo que no voy a hacer es prejuzgar lo que pasó.

-Si defiende la presunción de inocencia, ¿por qué el PP pide la dimisión de Pablo Iglesias si no está ni imputado en el 'caso Dina'?

- A Iglesias solo le pedimos que se aplique a sí mismo lo que pide para los demás, es cuestión de coherencia.