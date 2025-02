Dos moteros de Elche, los primeros en visitar el Valle de los Caídos tras la exhumación de Franco Donde reposaban los restos del ex dictador, ahora hay 14 baldosas negras | Por el momento no se han producido aglomeraciones y gran parte de los visitantes son extranjeros

r.c. Madrid Lunes, 28 de octubre 2019 | Actualizado 29/10/2019 16:54h.

La basílica del Valle de los Caídos ha reabierto este martes sus puertas tras la exhumación de Francisco Franco el pasado jueves. A las 10:00 horas han comenzado a entrar los primeros visitantes. Entre la treintena de personas que había allí a esa hora, solo cuatro eran turistas. El resto, un puñado de periodistas.

Los primeros en entrar han sido una pareja de moteros procedentes de Elche. Se llaman Ruben y Cristina y se han acercado al Valle interesados por su arquitectura, especialmente por la gran cruz. Según han contado a este periódico, no son católicos y no les importa que esté o no Franco enterrado allí dentro, porque no han venido por la mística del lugar.

Los otros dos curiosos son dos americanos, Joe y Kate, que llevan dos semanas visitando nuestro país y que han llegado al Valle de los Caídos atraídos por la historia del lugar. Joe es profesor de Historia americana en Nueva Orleans y le interesan especialmente estos temas.

Ambas parejas han comprado las entradas en las taquillas, donde aún quedan entradas, así como online, a pesar de que en un primer momento se dijo que las primeras entradas que Patrimonio Nacional puso a la venta vía 'online' se habían agotado.

El horario de apertura del recinto es de 10:00 a 18:00 horas y el precio de la entrada oscila entre los 9 euros para la entrada general y 4 euros la reducida.

Imagenes de la jornada en el Valle de los Caídos. Elvira Mejías

Acto de desagravio

A la misa de las once, la primera que se celebra tras la exhumación del ex dictador, han acudido cerca de una centena de feligreses, entre los que había turistas, tanto locales como extranjeros, y periodistas.

Justo antes de la celebración del acto religioso, el prior Santiago Cantera ha bendecido todo el entorno del altar con agua bendita, incluido el lugar donde estaba la tumba de Franco, algo que se considerada un acto de desagravio. Donde reposaban los restos del ex dictador, ahora se han colocado 14 baldosas negras que, por ahora, permanecen protegidas con una cinta a modo de valla hasta que se sequen. Después ha hecho una oración en la que dos frases han cobrado especial relevancia: «Ayúdanos a protegernos de las insidias del enemigo de este lugar» y «cuida de las reliquias de los mártires que aquí se custodian».

A diferencia del jueves, este martes no se ven banderas de España, siendo el lazo de la diadema de una señora de avanzada edad, con los colores de la bandera nacional, uno de los únicos detalles de color. El otro son las flores que algunas personas han depositado en la tumba de Jose Antonio Primo de Rivera.

Por el momento no se han producido aglomeraciones y gran parte de los visitantes han confesado que se han acercado al lugar atraídos por su atractivo arquitectónico e histórico, no por el morbo. Casi todos vienen de camino a El Escorial y paran antes de llegar.

Trabajos de acondicionamiento

El Gobierno confirmó que este mismo lunes se terminaron los trabajos de acondicionamiento, después de que se produjera el traslado del cadáver del dictador el pasado jueves. Los operarios han trabajado los últimos días en la colocación de unas losetas de mármol negro sin ningún tipo de inscripción, su sellado y la limpieza de la zona frente al altar de la basílica.

El Ejecutivo dejó constancia de los cambios realizados en unas imágenes difundidas en las últimas horas, en las que se aprecian los cambios del Valle de los Caídos, y a la espera de que se decida su futuro. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, recalcó en una entrevista a este periódico que lo primero habrá que dialogar con «las asociaciones memorialistas y los familiares de las víctimas».

Fotografías del interior de la basílica del Valle de los Caídos tras las obras realizadas para reponer el solado que ocupaba la tumba de Francisco Franco y una vista aérea del Valle. EFE

«En todo caso, creo que hemos empezado a resignificarlo. La próxima vez que alguien visite el Valle de los Caídos su significado será bien distinto porque ya no estarán en él un verdugo y su víctimas, lo que desde el punto de vista moral es muy distinto», explicó el líder socialista.

Cuelgamuros lleva cerrado desde el 11 de octubre, cuando comenzaron a entrar los equipos de especialistas para preparar el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, un lugar en el que han aumentado los visitantes desde 2015. Ese año pasaron por el lugar 254.059 turistas; en 2016 fueron 262.860; en 2017, 283.277 y el año pasado se alcanzaron los 378.875 visitantes.