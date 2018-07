El nuevo crédito extraordinario supera el primer trámite La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, en la Junta General. / EFE La Junta aprueba la propuesta, que contempla unos 40 millones destinados a la actualización de las nóminas de los funcionarios y la carrera profesional, y el martes 24 se debatirán las enmiendas DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Miércoles, 18 julio 2018, 12:24

El Principado esperaba que hoy quedara finiquitada la tramitación de la ley de crédito extraordinario para la función pública, pero su aprobación definitiva tendrá que esperar. La propuesta de la Consejería de Hacienda, que contempla un gasto de 40 millones para actulizar las nóminas de los funcionarios y la carrera profesional, superó ayer su primer trámite en la Junta, pero su aprobación definitiva queda aplazada al próximo martes 24, cuando los diputados vuelven a estar citados en el Parlamento asturiano para debatir las enmiendas presentadas a la propuesta.

No hubo la deseada unanimidad en la Cámara para la tramitación con carácter de urgencia de esta nueva ley de crédito extraordinario que ansiaba el Gobierno regional, lo que impidió que fuera aprobada de forma automática. El PP votó en contra. Fue el único grupo que se posicionó en contra de la propuesta. Sí hubo la mayoría suficiente –se necesitaban al menos 30 votos-- para su tramitación con urgencia, pero de forma ordinaria. Es decir, se abre un periodo para la presentación de enmiendas –el PP ya anunció que lo hará-- que serán debatidas el próximo martes en una nueva sesión extraordinaria.

Hubo, incluso, un riesgo de que la nueva ley de crédito no pudiera ser tramitada siquiera con carácter de urgencia, puesto que Podemos no decidió hasta el último momento cuál sería el signo de su voto. La formación morada apoya esta ley, puesto que supondrá actualizar la nómina de los funcionarios asturianos, pero a su vez quiere presentar una enmienda a la propuesta que incluya la recuperación de la jornada de 35 horas. El PP no se pronunció tampoco hasta el último instante sobre su orientación del voto, contraria a la tramitación de urgencia de la ley, por lo que un posible voto negativo de Podemos y del PP podía provocar que la propuesta de Hacienda no tuviera los votos suficientes para tramitarla con carácter de urgencia, sino convencional, por lo que no sería abordada esta ley hasta el próximo periodo de sesiones, en septiembre.

Antes de comenzar el pleno hubo una acalorada discusión entre el secretario general y portavoz adjunto del PP, Luis Venta, y el portavoz de Podemos, Emilio León. Este último le pedía que desvelara sus intenciones para, así, Podemos decidir su voto. Luis Venta se negó a informarle de la posición que tomarían y el dirigente de la formación morada le recriminó su actitud, advirtiéndole de los efectos que tendría lograr en el pleno la unanimidad –la ley quedaría aprobada sin enmiendas-- o su imposibilidad de tramitarla como urgente, prolongando los plazos para aplicar la actualización de las nóminas de los funcionarios del Principado. En el momento de las votaciones, Podemos esperó hasta el último instante para decidir su voto. Al comprobar que el PP votaba en contra, esta formación votó a favor. Al final Podemos lograba su objetivo: la ley de crédito se tramitaría con carácter de urgencia y con enmiendas.

Será ahora el cuando se debatan en el pleno las enmiendas de una ley que contempla unos 40 millones de euros para aplicar la subida salarial a los funcionarios –1,5 por ciento hasta junio y 1,6 a partir del segundo semestre-- y el desarrollo de la carrera profesional.