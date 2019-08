Ortega Smith: «Nos oponemos a que se tiren 70 millones en la estupidez del bable» Varios simpatizantes de Vox saludan a Ortega Smith al inicio del acto. / DANIEL MORA El secretario general de Vox defendió en Asturias la necesidad de crear empleo y retener talento después de «cuarenta años de saturación socialista» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 4 agosto 2019, 02:00

Llegó ayer el secretario general de Vox a Asturias en plena tarde veraniega y acompañado del presidente regional, Rodolfo Espina. Javier Ortega Smith tenía cita con los simpatizantes del partido en el Principado, que se congregaron en un bar cercano a la playa de San Lorenzo como cabeza de cartel de la gira 'Cañas por España', una serie de encuentros del partido enfocados a los simpatizantes más jóvenes.

Pese a que el encuentro fue privado, Ortega Smith atendió a los medios instantes antes del encuentro para repasar los principales problemas que, a su juicio, atraviesa Asturias. El impulso del asturiano como lengua cooficial, asumido por el Ejecutivo socialista de Barbón para la presente legislatura, fue precisamente uno de los asuntos que centró el discurso del diputado. «Lo primero es que los recursos públicos se empleen en lo que es útil y necesario para crear puestos de trabajo. Nos vamos a oponer a que se tiren 70 millones de euros todos los años en la estupidez del bable. Al final a nadie le interesan estos temas, son para hacer el hecho diferencial, el creer que así son independientes e independentistas», afirmó.

Otra de las prioridades del partido en Asturias, según subrayó, es la rebaja de la carga impositiva, un eje fundamental del partido «tras cuarenta años de saturación socialista». Así, Vox tratará de sacar adelante la supresión del impuesto de Sucesiones, una reivindicación compartida a lo largo de los últimos meses con PP y Ciudadanos. «Es importante incidir en la racionalizacion de los recursos, seguir apoyando la riqueza natural de Asturias y apoyar el turismo. Hay que cuidar el turismo, pero uno que no viva de las rentas. Hay que promover a Asturias en España y en el mundo», aseveró.

A la hora de hacer recuento de su situación en Asturias, Ortega Smith contabilizó 1.700 afiliados y una creciente representación geográfica, con sedes ya operativas en los principales núcleos urbanos de la comunidad. En referencia a la fuga de talento joven, el secretario general de Vox recordó que en la última década más de 50.000 jóvenes «han abandonado esta preciosa provincia española porque aquí no han encontrado un futuro. Hay que darles una oportunidad», defendió. En relación a la movilidad, el diputado urgió medidas que faciliten la conexión de la región por tierra, mar y aire. «Esta es la tierra con las peores comunicaciones: si te quieres ir en avión, 300 euros el billete a Madrid. Si te quieres ir por carretera, los peajes más caros», denunció.

Investidura en Madrid

Más allá de Asturias, Vox se encuentra estos días inmerso en las negociaciones de investidura para la Comunidad de Madrid. Pese a que esta semana se conoció la petición de Anticorrupción para imputar a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes por el 'caso Púnica', lo cierto es que Ortega Smith no lo ve como un escollo para la investidura de Díaz Ayuso como nueva presidenta. «No tiene nada que ver. Vox ha sido muy claro a la hora de negociar. No venimos a comprar sillones, se tiene que respetar a los votantes de Vox y entender que no hemos venido a hacer seguidismo sino a tener voz propia», concluyó.