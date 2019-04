El Parlament catalán reclama a Torra que convoque elecciones El presidente de la Generalitat Quim Torra, durante su comparecencia este miércoles en el pleno del Parlament. / Efe El Govern se queda en minoría por la falta de apoyo de la CUP CRISTIAN REINO BARCELONA Jueves, 4 abril 2019, 14:32

La Cámara catalana ha aprobado este jueves una moción del PSC que insta a Quim a Torra a convocar elecciones. Se trata de una votación simbólica y sin efectos vinculantes, pero supone una derrota parlamentaria para el presidente de la Generalitat, que el miércoles se negó a anticipar los comicios y retó a los grupos de la oposición a impulsar una moción de censura. Después de renunciar a presentar los Presupuestos en la Cámara catalana, por temor a que fueran tumbados, como le ocurrió a Pedro Sánchez, Torra queda más debilitado, sin el respaldo de la mayoría absoluta independentista con la que fue investido, pues solo ha conseguido el apoyo de los grupos que sustentan el Govern: JxCat y ERC.

La votación ha dado como resultado un ajustado 62 a 61 a favor de los grupos de la oposición. Esto es: el PSC, que era el grupo impulsor de la moción, además de Ciudadanos, Comunes y el PP. La CUP volvía a ser decisiva, pero ha decidido no participar en la votación, como rechazo al PSC, pero con ese mismo movimiento ha permitido que la moción prosperara. Y se ha distanciado del presidente de la Generalitat.

Torra fue investido en segunda vuelta con 66 votos a favor y 65 en contra en mayo del año pasado. Respecto a aquella votación, el presidente de la Generalitat ha perdido el apoyo de los cuatro escaños de la CUP. JxCat se ha quejado de que con los cuatro votos que suman Puigdemont, Turull, Sànchez y Rull, y que están suspendidos por el Supremo, habrían ganado la votación. Pero el PSC le ha replicado que tanto Junqueras como Romeva están en la misma situación y Esquerra decidió asumir la suspensión y sustituir sus votos.

Según la moción votada esta mañana, el «Parlament constata la falta de respeto del Govern por los acuerdos tomados por la Cámara durante la presente legislatura». Y constata la «inoperancia del Govern, la falta de presupuestos y la pérdida de la mayoría parlamentaria y por estos motivos reclama al presidente de la Generalitat que de manera inmediata se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones».

El último presidente de la Generalitat que se ha sometido a una moción de confianza, tal y como señala la moción aprobada, fue Carles Puigdemont. Fue en septiembre de 2016. La planteó después de que la CUP tumbara sus Presupuestos. Ganó la moción de confianza gracias a la promesa del «referéndum o referéndum». «Estamos ante una moción trampa», según el diputado de JxCat, Josep Costa.

Eva Granados, del PSC, ha reprochado a Torra que rete a la oposición a que impulse una moción. «Si ustedes no gobiernan, si no quieren resolver los problemas de sus conciudadanos, si han decidido no llevar los presupuestos, díganos, ¿para qué están en el Gobierno?», ha señalado. «No señor presidente y señor vicepresidente, que la situación en nuestras escuelas, en servicios sociales de atención a la infancia esté así es su responsabilidad. Y si no saben, no quieren o no pueden arreglarlo, convoque elecciones y que la ciudadanía decida quién los debe gobernar», ha rematado.