Los partidos mantienen sus discrepancias en política fiscal e industrial para Asturias

Han pasado algo más de seis meses desde la última convocatoria electoral y durante este periodo los principales partidos no solo no han acercado posturas en relación a asuntos claves para el Principado sino que, además, el bloqueo institucional ha distanciado a quienes en otro tiempo podían parecer potenciales aliados.

La falta de entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas fue evidente ayer en el marco del debate organizado por Canal 10 entre los cabezas de lista al Senado por Asturias. A las ya habituales diferencias en materias fundamentales para la región como la política fiscal e industrial entre los bloques de izquierda y derecha, se sumaron esta vez los reproches cruzados por el bloqueo institucional especialmente entre Francisco Blanco, candidato del PSOE al Senado, y los cabezas de lista para la Cámara Alta de Podemos y Ciudadanos, Mar García y Nicanor García, respectivamente. Igualmente, ocupó también buena parte del debate el continuo cruce de acusaciones entre el exconsejero de Industria y la hasta hace unas semanas presidenta del PP asturiano y ahora candidata por la coalición PP-Foro al Senado, Mercedes Fernández.

Los aspirantes a ocupar un sitio en la Cámara Alta de los dos principales partidos llegaron a remontarse décadas atrás para responsabilizarse mutuamente de la situación crítica que atraviesa la industria asturiana. Un rifirrafe dialéctico que llevó a Mercedes Fernández a comparar a los dos últimos presidentes del Gobierno. «El señor Sánchez no le llega a Rajoy ni a los calcetines en categoría institucional, sentido de Gobierno y sentido de Estado», sentenció. El comentario no gustó al candidato socialista, que respondió instando a la popular a«dejarse de frases huecas»y citar «alguna medida concreta» llevada a cabo por el último gobierno popular en favor de la industria asturiana. Fernández volvió a remontarse décadas atrás, pero para Blanco la «herencia» del PP en materia industrial fue «el impuesto a la eléctricas», al tiempo que reprochó que el actual candidato de los populares a la Moncloa, Pablo Casado, se haya opuesto al arancel medioambiental «anteponiendo la ideología a los intereses de Asturias».Frente a esto, desde el PSOE se erigen como el único partido «capaz de gestionar un gobierno con solvencia, sentido de Estado y sensibilidad social».

Corría entonces el riesgo de que los cabezas de cartel de PSOE y PP-Foro acaparasen el debate cuando el resto de los candidatos aparecieron en escena para meter a las dos fuerzas del bipartidismo en el mismo saco y responsabilizar a ambas formaciones de la situación de la región. La número uno al Senado de Unidas Podemos recordó que España lleva décadas gobernada por el «bipartidismo alternado» sin que ninguno de los dos partidos hubiera puesto en marcha un plan de industrialización a la altura de las circunstancias. Incluso, puso en duda que los fondos de compensación que ahora plantea Pedro Sánchez sean la solución a los problemas si se gestionan como los «fondos mineros», apostilló. El representante socialista se defendió acusando a García de «sembrar dudas»con unos fondos «sobre los que podemos discutir su utilidad», pero que fueron «auditados por el Estado».

Los datos del paro conocidos ayer se convirtieron también en arma arrojadiza a izquierda y derecha. Nicanor García criticó a las dos fuerzas mayoritarias de no haber adoptado medidas para favorecer la creación de empleo en los últimos años y aseguró que Ciudadanos tiene el «antídoto» para generar actividad y luchar contra la despoblación en la zona rural: los incentivos fiscales. Que se metiera en el mismo saco a PPy PSOE para hablar de empleo no le gustó a Mercedes Fernández. «No somos lo mismo. El PP es el partido del empleo, que no lo dude nadie y en el PSOE son los reyes del bla bla bla y de no hacer nada», saltó la popular, que utilizó buena parte de su tiempo para poner en valor la gestión económica de los diferentes gobiernos del PP. «No se puede decir que PSOE y PP hicieran algo para fomentar el empleo cuando hay en esta región 80.000 parados», anotó Mar García, sumándose a las críticas al bipartidismo, que continuaron en el bloque dedicado a las infraestructuras. El representante de Ciudadanos y la candidata de Unidas Podemos culpabilizaron tanto a PP como a PSOE de los retrasos en la variante de Pajares y del peaje del Huerna. Por su parte, Francisco Benavente, candidato de Vox, aprovechó el debate para dar a conocer las propuestas de su formación para acabar con el «adoctrinamiento ideológico» y «defender lo más sagrado, la unidad de España», sin llegar a entrar en enfrentamientos directos con el resto de los participantes.

En materia fiscal quedó nuevamente patente las abismales diferencias entre los dos bloques ideológicos. Mientras PSOE y Podemos abogan por una fiscalidad progresiva que grave más a lo que más tienen, desde la derecha se reprocha a los socialistas la alta presión fiscal a la que, en su opinión, tienen sometidos a ciudadanos y empresas. Y en este apartado el candidato de Vox se sumó al bloque de la derecha asegurando que «con eliminar los chiringuitos y dejar de pagar sueldos a los amigotes sería suficiente para garantizar las pensiones».

Unos bloques ideológicos agrietados dada la falta de confianza que, después de una investidura fallida, existe entre las diferentes fuerzas.Así, Francisco Blanco lamentó que pese al «alto grado de coincidencia» en materia de política social con el partido de Pablo Iglesias, esta formación «siempre acaba obstaculizando» a los gobiernos de la izquierda. Mencionó ya no solo la negativa a apoyar a Pedro Sánchez por parte de la formación morada, sino también la falta de apoyo en el Principado y en el Ayuntamiento de Gijón. Mar García supo devolver el guante y, aun asumiendo que en la teoría existe coincidencia programática con el PSOE, se quejó de que las cosas cambian en la práctica.«Una cosa es lo que dicen en campaña y otra lo que hacen», les afeó.