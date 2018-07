Podemos reclama que el proceso de transición energética ofrezca alternativas para Asturias La diputada de Podemos en la Junta General del Principado; Lorena Gil Gil sostiene que, por contra, los planes del Gobierno de Pedro Sánchez «ponen en peligro la viabilidad del sistema actual asturiano sin ofrecer alternativas» EUROPA PRESS Viernes, 13 julio 2018, 13:39

La diputada de Podemos en la Junta General del Principado Lorena Gil ha reclamado este viernes que el proceso de transición energética ofrezca alternativas «viables y sostenibles» para Asturias.

Para la parlamentaria de Podemos, el debate no está en la necesidad o no de un nuevo modelo energético sino en cómo hacer la transición «sin dejar a nadie en el camino». «Es un cambio de modelo de sociedad, no solo en ciertos sectores, por lo que supone el reto político más importante y nos afectará a todos», ha afirmado, pidiendo una «transición justa que permita garantizar empleo» en lugar de «poner fecha de cierre para que las térmicas se vayan con beneficios dejando contaminación y paro».

Por ello, en el pleno monográfico sobre transición energética celebrado en sesión extraordinaria esta mañana, la formación morada apuesta por modernizar la industria con nuevas tecnologías y desarrollar un tejido no deslocalizable, así como fortalecer la cooperación entre administraciones.

Gil sostiene que, por contra, los planes del Gobierno de Pedro Sánchez «ponen en peligro la viabilidad del sistema actual asturiano sin ofrecer alternativas».

Así, además de pedir al presidente asturiano que defienda los intereses de Asturias, ha aprovechado para reivindicar cambios en el sector eléctrico para romper el oligopolio y apostar por la eficiencia.