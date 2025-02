El Principado prevé ingresar 4.210 millones vía impuestos y transferencias en 2021, un 2,4% más

ANA MORIYÓN OVIEDO. Sábado, 21 de noviembre 2020, 01:15 Comenta Compartir

El Gobierno del Principado prevé ingresar 4.210 millones vía impuestos, transferencias corrientes y de capital el próximo ejercicio. Se trata de la estimación con la que, en estos momentos, trabaja la Consejería de Hacienda para la elaboración de los presupuestos de 2021 y que supone un incremento del 2,4% sobre el mismo concepto respecto a las cuentas vigentes. Los presupuestos en vigor fijaban unos ingresos no financieros (esto es, por conceptos diferentes a la deuda y al remanente) de 4.112 millones de euros. Para 2021 se espera ingresar 98 millones más. Y esto pese a que, según las previsiones recogidas en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, Asturias sufrirá una merma del 2,6% en la financiación autonómica con respecto a este ejercicio.

El departamento que encabeza Ana Cárcaba sigue dando forma a los presupuestos del próximo año, con un techo de gasto de 4.685 millones de euros, lo que supone un 12,6% más respecto al de este ejercicio. Ha fijado también la amortización de la deuda para 2021 en 595 millones, al tiempo que reserva una partida de 40 millones para intereses, si bien esta cuantía podría incrementarse en función de la deuda que se genere finalmente el próximo ejercicio. De este modo, el borrador de los presupuestos autonómicos va cogiendo forma al mismo ritmo que avanza la negociación presupuestaria abierta por el Gobierno regional con todas las fuerzas políticas, salvo Vox. Aunque no al mismo ritmo.

El comité negociador del Gobierno regional y el PSOE continúa intercambiando impresiones con los grupos parlamentarios que ya le han hecho llegar sus propuestas -todos, salvo el PP- e, incluso, mantuvieron ayer una reunión telemática con la formación morada. El grupo parlamentario liderado por Teresa Mallada no presentó las propuestas el pasado jueves como se había comprometido alegando no disponer de información en relación a la inversión comprometida, los ingresos estimados o la cuantificación prevista para el fondo de rescate, entre otros conceptos.

El diputado popular Pablo González explicó ayer que harán sus propuestas a mediados de la próxima semana utilizando la información trasladada por el Principado, y que en su opinión es insuficiente, si bien recriminó que se esté «excluyendo de la negociación» el fondo de rescate cuando, coinciden todos los grupos parlamentarios, debe ser el eje principal sobre el que gire todo el presupuesto. «Nos han dicho que no nos pueden cuantificar el fondo y que no se podrá hacer hasta que el presupuesto entre en la Junta», se quejó González. «Hacer modificaciones vía enmienda es un derecho de la oposición, eso no es alcanzar acuerdos», reprochó.

Fuentes del PSOE niegan este extremo y aseguran que habrá margen para negociar no solo la cuantía del citado fondo sino otras cuestiones relacionadas con él, pero solo «con las formaciones que apoyen los presupuestos».