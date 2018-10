Los partidos apremian a Sánchez a resolver el «alarmante» retraso de la inversión en Asturias Los partidos reparten culpas entre el anterior Gobierno del PP y el actual Ejecutivo del PSOE pero coinciden en tildar de «calamitoso» el bajo nivel de ejecución del gasto ANDRÉS SUÁREZ Gijón Viernes, 5 octubre 2018, 04:41

El bajísimo nivel de ejecución de las inversiones del Estado en Asturias, principalmente en infraestructuras, que apenas llega al 16% en el primer semestre del año, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los grupos de oposición en la Junta General del Principado. Con matices, porque hay un reparto de culpas entre el anterior Gobierno del PP y el actual Ejecutivo del PSOE, sí hay una coincidencia en emplazar a Pedro Sánchez y su equipo a agilizar el gasto comprometido en la región, sobre todo en la variante de Pajares, y en considerar «calamitosa» o «escandalosa» –hay variedad de términos según el partido– la actual situación de retraso. Los socialistas asturianos prefirieron no posicionarse.

Los datos del Ministerio de Hacienda que ayer avanzó este periódico, que cifran en el 16% la ejecución de las inversiones en la región hasta junio, un porcentaje que ni siquiera llega al 10% en las obras para la entrada de la alta velocidad ferroviaria en el Principado, sitúan en una posición difícil al PP en la medida en que fue uno de los suyos, Mariano Rajoy, quien llevó las riendas del Gobierno hasta que a comienzos de junio prosperó la moción de censura que llevó a Sánchez a la Presidencia. Los populares asturianos, sin embargo, sostienen que la responsabilidad del retraso recae no sobre el gabinete saliente, sino sobre el entrante. El diputado José Agustín Cuervas-Mons precisa que fue el sorpresivo relevo en la Moncloa, unido a la tardanza con que se aprobaron los presupuestos, lo que ha provocado la ralentización del gasto. «La responsabilidad de ejecutar las cuentas es de Sánchez, que está siendo un desastre y que no cree en los presupuestos porque no son los suyos», anota el parlamentario.

Desde Podemos, el diputado nacional Segundo González cree que el «agravio» es achacable sobre todo al anterior Gobierno del PP, pero apostilla que «no parece que los socialistas estén poniendo todo de su parte» para desbloquear la situación. González entiende que tanto el Ejecutivo de Javier Fernández como la FSA están siendo «incapaces» de hacer valer los intereses de Asturias en Madrid, una labor que, añade, asumirá su partido ejerciendo presión en las conversaciones con Pedro Sánchez para pactar las cuentas de 2019.

Los datos son «calamitosos» y «alarmantes», opina el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que cree que los proyectos reflejados en los presupuestos del Estado se ven reducidos a «papel mojado» a la luz de los datos de ejecución de la inversión. Llamazares ve imprescindible impulsar una comisión bilateral entre el Gobierno central y el regional que garantice el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

«Los datos constatan la marginalidad que sufrimos los asturianos», destaca la portavoz de Foro, Carmen Fernández, especialmente preocupada por las cifras sobre la variante y que advierte de que su partido estará «vigilante» y preguntará «mes a mes» por la ejecución presupuestaria para garantizar que «no se pierda ni un solo euro» de los recursos que Foro consiguió con sus enmiendas.

Desde Ciudadanos, Nicanor García apunta directamente al «ninguneo» y el «castigo» del Gobierno de Sánchez al Ejecutivo de Fernández, «que deriva en una absoluta falta de compromiso con Asturias». García urge plazos e inversiones firmes.