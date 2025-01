Ampliar EP

Los técnicos de la Fiscalía revelan que García Ortiz no ha devuelto el móvil oficial que usaba cuando se produjo la filtración Los especialistas aseguran no saben nada del «formateo» del viejo teléfono y que le dieron un nuevo terminal el 24 de mayo del año pasado, dos semanas después de que el TSJM abriera la primera investigación por la revelación, y que no sabe nada del