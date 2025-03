«Ahora toca arrimar el hombro, pero Podemos Asturias necesita renovación»

Eduardo Paneque Gijón Lunes, 8 de junio 2020, 01:29 | Actualizado 09:38h. Comenta Compartir

Con la desescalada, la diputada asturiana Sofía Castañón (Gijón, 1983) retomó presencialmente sus tareas como portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, que compaginará con su nuevo puesto como secretaria de Cultura en la ejecutiva de Podemos. Estos meses ha permanecido muy activa en redes sociales y teletrabajando «con un volumen mayor de lo habitual». En el 'debe' de este periodo, «la frustración no haber podido dar respuesta inmediata a todos los problemas».

–Ahora que vuelve a estar a medio camino entre Asturias y Madrid, ¿se nota la diferencia?

–Me quedo con el comportamiento que está teniendo la ciudadanía en Asturias, muy responsable y ejemplar.

–En cambio, los políticos siguen mostrando un tono bronco en cada Pleno del Congreso.

–Lo que es lamentable es que tengamos cuatro trabajadores en huelga de hambre en Gijón (EBHI) peleando por mantener el empleo de toda la plantilla, o la terrible situación con Nissan, Alcoa o Arcelor, y que estemos hablando de los insultos continuados de Cayetana Álvarez de Toledo.

–Ese cruce de acusaciones, ¿no es aplicable a toda la clase política?

–Yo no me considero clase política y tampoco creo que todos estemos haciendo lo mismo. Si de repente el antifascismo es lo mismo que el fascismo, tenemos un grave problema. Repito que deberíamos estar hablando de los problemas que tiene la ciudadanía, y lo que estamos teniendo que hacer es responder a discursos viejos y retrógrados. Ante eso hay que responder. Lo que tendría que preocupar a la ciudadanía no es que tengamos broncas, sino la cantidad de discursos fascistas que se oyen en el Congreso. Y también nos debería preocupar que no se respondieran de forma contundente.

–También, tres meses después, se sigue hablando de si debió celebrarse el 8M.

–¿Por qué nadie pregunta por otros actos que hubo ese fin de semana? ¿Por qué ese concreto de los cientos que hubo? Parece que es el problemático por lo que defiende, la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Criminalizamos nosotras el fútbol u otros congresos de esos que tienen la misoginia o el discurso fascista todo el día en la boca y donde acudió una persona con síntomas? No se nos ha ocurrido criticar su celebración porque es injusto.

–Pero, ¿se podían haber tomado otras medidas?

–Claro. Es que no existía el manual de qué hacer en una pandemia. No lo tiene nadie. Creer que se ha hecho todo bien es algo que el Gobierno nunca ha dicho porque somos conscientes de que nadie está exento de cometer errores. Ante una situación como esta, es lógico que, con la información 'a posteriori', hubiera habido decisiones más acertadas.

–El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las apuestas de la legislatura pero, ¿algunas de sus medidas no llegan tarde?

–Todo ante una pandemia llega tarde porque sus problemas son inmediatos y las respuestas, a poco trabajo de estudio que tengan, no pueden ser a golpe de ocurrencia. El IMV no es la solución definitiva, pero es un camino para alcanzar la justicia social y que será crucial para muchas familias. Quien no lo valora es que no sabe lo que es pasar penurias.

–¿Sin vincularlo con itinerarios de inclusión o la búsqueda activa de empleo como se pedía desde la patronal?

–Quienes consideren que por tener este IMV las personas no van a estar activamente buscando empleo es que no saben lo que es estar en esta situación. Pero cuando no tienes para comer o pagar la luz, difícilmente eres capaz. La crítica llega de los mismos que han tenido la falta de vergüenza de llamar 'paguita' al IMV, los que quieren que el dinero sea para unos pocos, que además son ellos, y no les importa la justicia social.

–¿Teme que tenga el mismo problema de gestión que la Ley de Dependencia?

–Esa ley nunca la vimos a pleno rendimiento, o era una anécdota respecto a lo que decía la letra. También pasa con otras que se incumplen sistemáticamene, como la Ley de Igualdad de 2007. Lo que necesitamos es un gobierno responsable en su cumplimiento y comprometido con ellas.

–¿Ya le ha contestado el Puerto de Gijón a la carta que les envió la semana pasada preguntando por la situación de sus trabajadores?

–No. Nos gustaría saber dónde más piensan ajustar, además de los siete despidos de EBHI que tienen previstos. ¿Lo van a hacer en los grandes salarios? Queremos que nos pasen el plan completo. Es de vergüenza que solo pretendan recortes hacia abajo, máxime teniendo un 80% de participación pública. Es indecente que no existe una solución sobre la mesa y haya cuatro trabajadores en huelga de hambre exponiendo su salud a ese riesgo.

–¿Debe el Gobierno intervenir en Alu Ibérica?

– Alguien se tiene que hacer cargo, dar respuestas y soluciones. Es necesaria la intervención garantista del Ministerio de Industria porque es quien lo hizo en su momento. No solo un tutelaje de «yo pasaba por allí», sino de hacerse cargo porque trasciende a la mera actividad productiva; afecta a poblaciones enteras como Avilés, a empleos directos e indirectos, además de que, en conjunto, es un sector estratégico para todo el país.

–¿Ya llega tarde el Ministerio?

–Tiene que actuar cuanto antes y hacerse cargo.

–¿Deduzco entonces que creen que no lo están haciendo bien?

–Confiamos en que la ministra de Industria sea consecuente con lo que planteó hace un año y lo que dijo la semana pasada en el Pleno del Congreso, que le preocupa la situación y que el Gobierno está comprometido. Veamos cómo se traduce eso de manera efectiva en garantías para los trabajadores y el mantenimiento de sus puestos de trabajo.

–¿Cómo está la situación de Podemos en Asturias?

–Ahora toca ser responsables, es el momento de trabajar en propuestas para defender la justicia social. Toca arrimar el hombro pero, a futuro, Podemos Asturias necesita una renovación.