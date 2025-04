Los transexuales se echan a la calle para doblar el brazo al PSOE

ALFONSO TORICES MADRID. Miércoles, 7 de abril 2021, 03:16 Comenta Compartir

«Ha llegado el momento de salir a la calle», resumió ayer Ana Valenzuela, madre de una niña trans y presidenta de Chrysallis. Tanto la asociación que aglutina a las familias de los menores de este colectivo como las principales organizaciones LGTBI consideran que ya no les queda más baza que la movilización popular si quieren que antes de que termine la legislatura se apruebe una 'ley trans' que les garantice los mismos derechos que al resto de ciudadanos.

El objetivo de su revuelta también es claro: doblar el brazo al PSOE. Los socialistas tienen bloqueado desde enero pasado el borrador de 'ley trans' confeccionado por el Ministerio de Igualdad con el apoyo de las organizaciones LGTBI. La razón fundamental de impedir que el texto del equipo de Irene Montero (Unidas Podemos) se debata en el Consejo de Ministros y se envíe al Parlamento para su aprobación, con el apoyo de todo el Gobierno, es que los socialistas, encabezados por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, están en desacuerdo con legalizar la libre autodeterminación de género que incluye el proyecto. Defienden que la petición oficial de cambio de sexo tiene que venir avalada por la declaración de un tercero, por ejemplo un familiar o allegado, que acredite que se trata de una transexualidad estable.

Es uno de los puntos centrales de la nueva norma y «una línea roja total en cualquier negociación» para los representantes de este colectivo. Es el artículo que indica que cualquier transexual podrá acudir al Registro Civil y pedir que le inscriban con el nombre y sexo que siente solo con firmar una declaración expresa en tal sentido.

Es autodeterminación sin matices para los mayores de 16 años y la misma libertad para el cambio de los mayores de 12 años siempre que les apoyen sus padres o el fiscal. La reforma acabaría con las trabas legales actuales, que exigen un informe médico que diagnostique una disforia de género y que el solicitante lleve dos años de tratamiento hormonal para permitir el cambio de sexo registral.

Confluir con el Orgullo

«La propuesta del PSOE no es aceptable. Esa acreditación supone tutela y una presunción de fraude de los trans», indicó Valenzuela. «La autodeterminación no puede ser más que una declaración ordinaria del interesado. Todo lo demás sobra. No hay otra opción», zanjó Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtbi).

Felgtbi, Chrysallis y Fundación Triángulo van a mantener abiertos los canales de negociación con los socialistas, pero se van a volcar en las movilizaciones, «para que el mismo país que se levantó para lograr el matrimonio igualitario se eche a la calle para defender la igualdad y dignidad trans», explicó José María Núñez, presidente de Triángulo.

Bajo el lema «Exigimos la igualdad trans», miembros de estas tres organizaciones recorrerán España de punta a punta, comunidad a comunidad, durante más de dos meses con una bandera arcoíris, para lograr una «ley integral trans que incluya la autodeterminación de género».

El emblema arcoíris inició su recorrido ayer, en la isla de Palma, con un acto de apoyo del cabildo. La idea es confluir con el Orgullo, en junio próximo, en un acto reivindicativo ante el Congreso, en el que entreguen a los partidos las firmas recogidas en las movilizaciones y la enseña rubricada por personalidades autonómicas y locales. La bandera y las movilizaciones, unas veces actos institucionales otras concentraciones, partirán de Canarias en barco hacia Melilla y entrarán en la península por Andalucía.