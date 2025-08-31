El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ernest Urtasun, ministro de Cultura EP

Urtasun ve avances con Junts para la reducción de jornada y no se cierre a a que Díaz viaje a convencer a Puigdemont

Emplaza a Sánchez a «hacer juntos» los Presupuestos «más ambiciosos posibles», pero no ve problema en seguir gobernando si no se aprueban

EP

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:29

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que «se avanza» con Junts para que dé su apoyo a la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales y confía en que se pueda alcanzar un acuerdo «lo antes posible», aunque no ha cerrado la puerta a que, si es necesario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viaje a Bélgica a entrevistarse con Carles Puigdemont, para acabar de convencerle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  3. 3

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  4. 4 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  5. 5 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  6. 6

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  7. 7

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  8. 8

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  9. 9

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  10. 10

    El Tartiere volvió a rugir de alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Urtasun ve avances con Junts para la reducción de jornada y no se cierre a a que Díaz viaje a convencer a Puigdemont

Urtasun ve avances con Junts para la reducción de jornada y no se cierre a a que Díaz viaje a convencer a Puigdemont