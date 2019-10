El violento manual secreto de los CDR: 72 páginas de cómo hacer la guerrilla urbana en Barcelona Manifestantes durante los disturbios de Barcelona. / Efe Los Black Bloc explican cómo realizar cócteles molotov 130º para derretir los trajes de la policía, cómo quemar vehículos, cómo atacar a los antidisturbios... y todo tipo de tácticas, técnicas y estrategias de ataque y resistencia terroristas LP.ES VALENCIA Viernes, 18 octubre 2019, 14:03

Los CDR que han provocado incidentes violentos en Barcelona y el resto de Cataluña tras la sentencia del procés utilizan un manual de 72 páginas como libro de estilo para realizar sus actividades violentas. Esta guía sobre cómo realizar la guerrilla urbana incluye todos los elementos de estrategia, materiales, táctica y psicología para causar daños y destrozos.

Consulta el manual de la guerrilla urbana y de los CDR. Si no puedes visualizar correctamente el PDF en tu dispositivo móvil, pincha en el enlace anterior.

«LOS TERRORISTAS NO SE TAPAN LA CARA, USAN TRAJE Y CORBATA. No nos temas por ir con la cara tapada», explican. «Nos tapamos la cara porque se nos identifica, se nos detiene y si no damos con nuestro huesos en la cárcel se nos quiere doblegar a fuerza de multas. Nosotros no somos violentos solo luchamos contra los que usan la única violencia existente», reiteran. Sin embargo, sus técnicas utilizadas son sumamente llamativas.

En el documento analizan las tácticas policiales, su formación y su equipamiento, y da instrucciones de cómo superarlas en cada momento.

- Explican cómo realizar cócteles molotov, cómo quemar vehículos, cómo atacar a los antidisturbios, qué materiales llevar y cómo resistirse

- El manual recomienda lanzar a la policía cócteles a 130 grados para derretir su traje.

-La capucha es indispensable para protegerse y evitar la identificación de cada uno de los manifestantes.

- Siempre es recomendable varias camisetas de diferente color, pañuelo o pasamontañas e incluso una misma bufanda (traerla mojada con vinagre o Coca- Cola, para a evitar el ardor que provoca el gas lacrimógeno).

- Llevar apuntado en los brazos los números de abogados y familiares que quieran sean comunicado el posible arresto.

- Es absurdo llevar nada que te pueda identificar en la mochila (móvil, d.n.i., tarjetas... ) todo lo que te pueda identificar en un bolsillo, por si tienes que tirar el resto de cosas.

- «Debemos de actuar en grupos como si estuviéramos marcando a un delantero de fútbol siendo 3 o 4 por cada policía»

- Abastecimiento de materiales: hablan de «levantar adoquines o recogiendo piedras de obras cercanas o reventando tabiques de cierres de locales comerciales en bruto»

- «Hacer frente al material anti disturbio como buenamente se pueda, lanzando piedras, petardos, cócteles molotov, que los hagan retroceder. Seria muy útiles tiradores, ondas, al igual que martillos y uñas».