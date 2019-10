Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica 2019 | «Estamos ante un problema resoluble» La genetista Joanne Chory, en el salón del Reconquista durante la entrevista. / MARIO ROJAS Joanne Chory, Investigación Científia y Técnica: «Quiero dejar a mis hijos un planeta acogedor, en el que puedan vivir cómodamente, y no un mundo inestable donde haya escasez de comida» EUGENIA GARCÍA Miércoles, 16 octubre 2019, 09:23

Ni el parkinson ni el cansancio al final de un intenso día de encuentros y entrevistas restan fuerza a sus palabras. El asunto que ocupa a esta genetista nacida en Methuen (Massachusetts, Estados Unidos) en 1955 es acuciante. Y casi utópico. Pero no lo es. Joanne Chory trabaja para reducir en un 20% la emisión de dióxido de carbono que está provocando el cambio climático. «Siento el gran peso del mundo sobre mis hombros», reconoce. Sabe también que seguramente no llegue a ver cómo sus plantas genéticamente modificadas logran, al menos, ralentizar el problema. Y eso únicamente le sirve de estímulo.

-Felicidades. ¿Qué le ha parecido Asturias por el momento?

-Estuve en un antiguo palacio sobre una colina y desde ahí contemplé distintas tonalidades verdosas, tan intensas y ricas, tan pintorescas que parece que estás viendo o formando parte de una pieza de arte.

-Comparte galardón conSandra Myrna Díaz. Uno que habitualmente tiene nombre masculino.

-No conocía a Sandra en persona. Obviamente, su reputación la precede, así que sí había oído hablar de ella, pero es muy agradable conocer a la persona que se esconde tras elresultado de Google (risas). Creo que es maravilloso. Me encanta compartir el premio con una mujer científica como ella.

-Usted trata de enseñar a las plantas a hacer mejor y más rápido lo que ya saben hacer.

-Si podemos hacerlo es porque durante los últimos treinta años hemos aprendido tanto sobre el crecimiento de las plantas, sus moléculas y genes que ahora podemos coger todo ese conocimiento y las nuevas tecnologías de secuenciación y afrontar el problema.

-¿Cómo?

-Al descomponerse, las plantas expulsan a la atmósfera parte del CO2 que habían transformado durante la fotosíntesis. Esto crea parte del problema, porque los gases de efecto invernadero se acumulan, lo que causa el calentamiento de la atmósfera y el cambio climático. Pero ahora sabemos cómo modificar las plantas para que sus raíces produzcan más de una determinada sustancia denominada suberina, de tal manera que la planta pueda redistribuir parte del carbono al suelo en lugar de emitirlo y este permanezca estable y bajo tierra.

-Tiene dos hijos. ¿Qué planeta sueña con dejarles?

-Quiero dejarles un planeta en el que puedan vivir cómodamente en lugar de un mundo inestable donde puede que haya disturbios provocados por la escasez de comida, donde puedan quedar atrapados en un fuego salvaje que arrase la mitad del estado de California o la gente se ahogue en inundaciones como las que se han vivido recientemente en España. Quiero que el mundo sea acogedor para los humanos. Quiero dejar a mis hijos un planeta en el que no sea tan difícil vivir.

-Parece que no es mucho pedir, pero a la vez resulta complicado convencerse de la urgencia.

-Lo sé, pero tenemos que reflexionar sobre nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos estado bendecidos por la abundancia, la gente de mi edad creció en la prosperidad. Hemos sido afortunados, pero no podemos decir «hemos tenido suerte y vosotros no, lo siento por vosotros». Como dijo Jonas Salk -fundador del Instituto Salk de Estudios Biológicos, donde trabaja Chory-, nuestra responsabilidad es ser buenos ancestros. En su nombre, me gustaría hacer algo tan bueno por el planeta como lo que logró él, inventar la vacuna contra la polio. Creo que los individuos pueden cambiar las cosas y me sentiría fatal si simplemente viviera mi vida sin lograr nada por mis hijos. E incluso mi marido (risas), porque el cambio climático va a llegar incluso antes de lo que creemos.

-¿Cómo se puede lograr el apoyo de los poderosos?

-El líder de Estados Unidos es un negacionista. ¿Cómo le convencemos? No sé si podemos. Lo único que podemos hacer es mirar a nuestro alrededor y ver que el mundo está cambiando. Es evidente, lo único que no entendemos es la velocidad a la que ocurre. Debemos dejar de pelear sobre si es real o no para empezar a combatirlo juntos.

-El problema es global.

-Y precisa una respuesta global. Para ello hará falta involucrar a todo tipo de gente. Científicos, pero también involucrar a activistas, responsables políticos, gobiernos, mercados... Todo el mundo debería prescindir de algo de su vida normal y ocuparse de algo de este asunto, porque si no hacemos algo en los próximos veinte años las consecuencias van a ser horribles.

-¿Cómo sobrellevar esa presión?

-Es una cosa horrible sobre la que pensar, pero debemos ver el cambio climático como un problema resoluble. Ahora la gente muestra más interés en apostar por la madre naturaleza para ayudarnos. Las plantas llevan evolucionando 500 millones de años, ¡son las mejores capturadoras de CO2 que existen! Y solo con modificar sus genes podemos salir de esta crisis. Eso es lo que pone tanta presión sobre mí.

-El reloj está corriendo. ¿Cree que su solución llegará a tiempo?

-Debería. Definitivamente, estamos haciendo todo lo posible.