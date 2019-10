Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019 | Llamada de emergencia para salvar el planeta Las premiadas con el galardón a la Investigación Científica y Técnica, junto a los estudiantes que participaron en el encuentro. / PABLO LORENZANA / FPA Las investigadoras Sandra Myrna Díaz y Joanne Chory, Premio Princesa de las Ciencias, participaron en un encuentro con alumnos de toda la región P. A. MARÍN ESTRADA Miércoles, 16 octubre 2019, 02:39

El sistema progresa no solo encontrando respuestas sino formulando preguntas que antes nadie había formulado», así definió el papel de la ciencia, ayer en Oviedo, la bióloga argentina Sandra Myrna Díaz, galardonada junto a su colega norteamericana Joanne Chory con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Esa fue una de las reflexiones que ambas compartieron con un millar de alumnos procedentes de centros de toda Asturias en la Fábrica de Armas de La Vega. Su mensaje principal se encaminó a las cuestiones que ellas mismas llevan décadas planteando en sus trabajos y por las que han obtenido reconocimiento internacional: los efectos del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta. La necesidad urgente de actuar y cómo todos podemos hacerlo centró buena parte de sus intervenciones ante los jóvenes asturianos.

En el encuentro, conducido por la divulgadora científica Teresa Valdés Solís, Chory desvelaría que se sintió atraída por la genética en cuanto podía servirle para entender «lo diferentes que somos todos los seres humanos y empecé con plantas porque con ellas podemos averiguar lo que necesitamos sin llevarlas a un quirófano» y Díaz que se interesó por la naturaleza «desde que tengo memoria y si opté por las plantas es porque mantengo una relación muy emocional con los animales como para estudiarlos».

La norteamericana afirmó que «me encanta ser científica porque cada día descubro algo nuevo por pequeñito que sea», una experiencia que calificó de «emocionante» antes de señalar que «en todo caso las ciencias hay que pagarlas. Los contribuyentes ponen dinero para mis investigaciones y mi manera de devolvérselo es tratar de hacer algo por los seres humanos y mantener la vida en el planeta. La mayoría de los científicos encuentran ahí su motivación: en devolver más que en tomar», aseguró.

La investigadora argentina, por su parte quiso trasladar a los alumnos el espíritu crítico que mueve a la ciencia: «No se tomen nada de lo que se da como verdad absoluta sin examinar realmente la evidencia, no se tomen nada por sentado porque lo diga alguien. Siempre traten de tener su propia opinión fundamentada» y en referencia a la sensibilización por el medio ambiente les animó a luchar «por su derecho a tener una relación estrecha y enriquecedora con la naturaleza, que no es un lujo. Es importante que lo interioricen y defiendan porque si no, este entorno natural fantástico que tienen en Asturias va a ser otro, más pobre para sus hijos y nietos». La científica argentina insistió en la necesidad de que «cada ciudadano luche para atajar de raíz las causas que provocan la pérdida de biodiversidad y el cambio climático con nuevos modelos de consumo, producción y comercio».

Las dos científicas abordaron con realismo la gravedad del problema y cómo encararlo. Johane Chory fue clara en su diagnóstico: «Hay quien niega el cambio climático y yo ahí no me meto. Da igual también si lo causamos nosotros o quién tiene la culpa, la realidad es que está sucediendo y muy rápido. Nos vamos a ver en una gran crisis de en menos de 10 años. Por eso debemos tomar acción. Es una situación de emergencia». Sara Myrna Díaz apostó igualmente por la evidencia de los hechos: «Se trata no de salvar el planeta, que se puede salvar sin nosotros, lo que tenemos que salvar es nuestra vida sobre el planeta y ahí es donde debemos preocuparnos y actuar. Parece muy intimidatorio pero se puede», sentenció antes de que los jóvenes las despidieran a ambas con sus aplausos.