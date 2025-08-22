El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yasser ejecuta un pase con el exterior en el entrenamiento. Arnaldo García

Barakaldo, último test de la pretemporada del Real Avilés

Dani Vidal, que dirigirá su primer encuentro como técnico blanquiazul, no podrá contar con el juvenil Macías tras sufrir una lesión muscular

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:06

Mañana sábado 23 de agosto, a partir de las 12.30 horas en Lasesarre ante el Barakaldo, el Real Avilés disputará su último test de la pretemporada, antes de comenzar la Liga el próximo domingo 31 de agosto frente a la Ponferradina en el Suárez Puerta. Se trata de un amistoso especial, más allá de ser el último, pues será la primera toma de contacto de Dani Vidal con el equipo en un partido, y además ante un rival que acompañará a los blanquiazules este curso en el grupo 1 de Primera RFEF.

El preparador realavilesino tiene la baja segura del juvenil Pablo Macías, que en el entrenamiento del miércoles sufrió una lesión muscular, mientras que Jose Martínez ha entrado en su primera lista de la pretemporada, una vez recuperado de su operación en el tobillo. El ovetense podría tener sus primeros minutos con el equipo a una semana de iniciar la Liga.

Sin Dacal ni Macías, los laterales titulares en estos momentos, Campabadal y Viti, se quedan sin reemplazos, por lo que, o disputan los noventa minutos, o jugadores como Hugo Peláez tendrán que jugar en esa posición para dar descanso a sus compañeros.

En el Barakaldo juega un viejo conocido de la afición del Real Avilés, el central cántabro Borja García, que estuvo en el club hace ya una década.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  5. 5 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  6. 6 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  7. 7

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  8. 8 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  9. 9 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  10. 10 Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barakaldo, último test de la pretemporada del Real Avilés

Barakaldo, último test de la pretemporada del Real Avilés