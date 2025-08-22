Barakaldo, último test de la pretemporada del Real Avilés Dani Vidal, que dirigirá su primer encuentro como técnico blanquiazul, no podrá contar con el juvenil Macías tras sufrir una lesión muscular

Santy Menor Avilés Viernes, 22 de agosto 2025, 19:06 Comenta Compartir

Mañana sábado 23 de agosto, a partir de las 12.30 horas en Lasesarre ante el Barakaldo, el Real Avilés disputará su último test de la pretemporada, antes de comenzar la Liga el próximo domingo 31 de agosto frente a la Ponferradina en el Suárez Puerta. Se trata de un amistoso especial, más allá de ser el último, pues será la primera toma de contacto de Dani Vidal con el equipo en un partido, y además ante un rival que acompañará a los blanquiazules este curso en el grupo 1 de Primera RFEF.

El preparador realavilesino tiene la baja segura del juvenil Pablo Macías, que en el entrenamiento del miércoles sufrió una lesión muscular, mientras que Jose Martínez ha entrado en su primera lista de la pretemporada, una vez recuperado de su operación en el tobillo. El ovetense podría tener sus primeros minutos con el equipo a una semana de iniciar la Liga.

Sin Dacal ni Macías, los laterales titulares en estos momentos, Campabadal y Viti, se quedan sin reemplazos, por lo que, o disputan los noventa minutos, o jugadores como Hugo Peláez tendrán que jugar en esa posición para dar descanso a sus compañeros.

En el Barakaldo juega un viejo conocido de la afición del Real Avilés, el central cántabro Borja García, que estuvo en el club hace ya una década.

Temas

Real Avilés