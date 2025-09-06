Campabadal y Raúl Hernández vuelven al Anxo Carro

Edu Campabadal y Raúl Hernández son los dos jugadores de la plantilla del Real Avilés con pasado en el Lugo. Campabadal jugó nada más y ... nada menos que cinco temporadas, todas ellas en Segunda División, en el Anxo Carro, mientras que Raúl fichó por el Real Avilés procedente del cuadro lucense este mismo verano después de ser titular allí la pasada temporada.

Campabadal llegó al Lugo en la temporada 2017-18, después de sufrir un doloroso descenso con el Mallorca a Segunda B. La primera campaña no jugó mucho, pero hasta la última, la 2021-22, donde tuvo menos protagonismo, fue titular indiscutible. En total fueron 151 partidos entre Liga y Copa del Rey y «guardo un gran recuerdo de mi etapa allí. Ya volví el año pasado con el Zamora, he estado varias veces desde que me fui y la verdad es que la gente siempre me ha tratado con mucho cariño», asegura.

Aunque en la mayoría de temporadas le tocó sufrir y fue dirigido por un gran número de entrenadores, lo cierto es que 'Campa' se marchó de Lugo sin ningún descenso y con muchos amigos, aunque sin compañeros ya en el club. «No sigue ninguno. Algún empleado. El médico y creo que ha regresado algún fisio», sonríe. Sin embargo, en la grada seguro que tendrá conocidos y «después del partido les desearé lo mejor».

Una campaña, la pasada, jugó Raúl Hernández en el Lugo. Ya era un club diferente, que vivía su segunda temporada en Primera RFEF y que, en lugar de luchar por el 'play off' de ascenso, finalizó décimo tercero con tres entrenadores a lo largo del curso, si bien esa ha sido la dinámica habitual de la gestión de Tino Saqués, que después de diez años vendió sus acciones en junio al mexicano Ronald Baroni.

«La afición del Lugo quiere ver de nuevo a su equipo en Segunda División y aprieta bastante, así que podemos intentar jugar con eso también durante el partido», apunta Raúl, que el pasado curso jugó 31 partidos, 23 como titular. Como él, se marchó del club la mayoría de la plantilla. «Solo quedan dos, Jorge y Nathan, aunque también empleados a los que tengo ganas de volver a ver y saludar». El extremo madrileño es optimista. «En esta categoría está todo muy igualado y confío en las opciones del equipo».