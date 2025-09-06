El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Raúl Hernández y Edu Campabadal defienden ahora con ilusión el escudo del Real Avilés. ARNALDO GARCÍA

Campabadal y Raúl Hernández vuelven al Anxo Carro

Los dos futbolistas del Real Avilés con pasado en el Lugo recuerdan con cariño su etapa gallega, aunque «necesitamos sacar un buen resultado»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Edu Campabadal y Raúl Hernández son los dos jugadores de la plantilla del Real Avilés con pasado en el Lugo. Campabadal jugó nada más y ... nada menos que cinco temporadas, todas ellas en Segunda División, en el Anxo Carro, mientras que Raúl fichó por el Real Avilés procedente del cuadro lucense este mismo verano después de ser titular allí la pasada temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

