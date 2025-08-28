Charla arbitral al Real Avilés, que supera los 3.000 abonados por primera vez en 40 años El colegiado Fran García explica a jugadores y cuerpo técnico las normas de Primera RFEF, que contará con videoarbitraje, mientras el club sigue acercándose a su tope social, los 3.280 socios de 1983

Santy Menor Avilés Jueves, 28 de agosto 2025, 19:55 Comenta Compartir

Jugadores y cuerpo técnico del Real Avilés recibieron ayer por la mañana la visita del colegiado Fran García para conocer de primera mano las normas en Primera RFEF de cara a esta temporada, así como la implantación del sistema FVS (Football Video Support), el servicio VAR que se estrenará este curso en la tercera categoría del fútbol español.

En ese sentido, todos los goles se revisarán automáticamente y cada equipo tendrá dos peticiones para penaltis, expulsiones y confusiones de identidad. Si el FVS da la razón al solicitante, mantendrá sus dos peticiones. Si ocurre lo contrario, el cupo se irá reduciendo. A los entrenadores les tocará adaptarse a la nueva medida este curso.

Más de 3.000 abonados

El club ha anunciado que, más de cuarenta años después, ha vuelto a superar la barrera de los 3.000 socios. Concretamente, ya son 3.004 los fieles que siguen aumentando la familia blanquiazul, 222 más que los 2.782 alcanzados en febrero al cierre de la campaña invernal. El techo histórico son los 3.280 de 1983.

Temas

Real Avilés