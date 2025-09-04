Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Ante el Lugo debemos ser más contundentes» El técnico blanquiazul reconoció problemas de efectivos en el eje de la zaga: «Julio tiene para dos-tres semanas, Borja Granero no está para 90 minutos y Eze tiene molestias en el tobillo»

Santy Menor Avilés Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, compareció ante los medios de comunicación como previa al encuentro de este sábado 6 de septiembre, a partir de las 14.15 horas en el Anxo Carro frente al Lugo. El preparador blanquiazul ha llevado la semana con tranquilidad, más allá del resultado de la primera jornada, desvela bajas en defensa y confía en las posibilidades su equipo en tierras lucenses.

Sobre las sensaciones del vestuario tras la primrea derrota del curso, «ni hubiera habido euforia en caso de ganar 3-0, ni tampoco podemos perder ahora la calma. Aunque sea una frase hecha, no creo que hayamos pagado la novatada. Eso hubiese sido si nos hubieran pasado por encima. Pero la realidad es que, aunque tuvimos cuatro o cinco errores graves que nos penalizaron, con balón también hicimos cosas muy bien y nos faltaron pequeños matices para haber creado aún más peligro. Con autocrítica y ganas de redimirnos de determinados errores, creo que también hemos podido valorar durante la semana las cosas que hicimos bien, para seguir potenciándolas», explicó.

Vidal asume bajas en defensa, hasta el punto de que la pareja Adri Gómez-Babin tiene muchas opciones de repetir de inicio en Lugo. «Contrariamente a lo que pensábamos en un inicio, Julio tiene finalmente para dos-tres semanas, Eze tiene molestias en un tobillo y Borja Granero todavía no está para 90 minutos. Quizá para 55-60. Así que las opciones son repetir con Adri Gómez o, si damos entrada a Borja, sustituirlo a la hora de juego», resume.

«No creo que contra la Ponferradina pagásemos la novatada, eso hubiese sido en caso de pasarnos por encima»

El preparador catalán no quiere dar más pistas sobre la alineación, aunque no descarta nada de cara al sábado, incluso un cambio de sistema. «Ya me iréis conociendo. No me ato a nada. Puedo repetir un equipo varias jornadas o no repetir ninguno. Depende de las bajas, de los estados de forma, del rival, de lo que busquemos... Creo que tenemos opciones para jugar de diferentes maneras».

Preguntado por el cierre de mercado, Vidal se declaró «satisfecho. Cuando llegué, la línea que teníamos que reforzar era la defensa, el club me habló de un central y dos laterales y lo ha cumplido. Vino Borja Granero y en el último día, Guzmán, que es un jugador que conozco de la pasada temporada y viene de jugar en Segunda División, y Osky, que lo había valorado en un par de ventanas de fichajes para el Nástic. Creo que tenemos competencia en todos los puestos».

De ellos, el que más opciones tiene de jugar este mismo sábado es Guzmán, pues «hizo la pretemporada con su equipo y viene de competir a gran nivel en Segunda». Será ante el Lugo, «un equipo que tiene un amplio pasado reciente en LFP y que, por inversión, es de los equipos que más se ha reforzado este verano». Además, en el banquillo está «Yago Iglesias, un entrenador al que me he enfrentado ya varias veces y lo conozco bien. Me espero un 4-3-3 con un equipo que maneja muy bien el balón y el objetivo es ir sin complejos, siendo contundentes en las áreas y también tener personalidad con balón».

Al margen del resultado, de la primera jornada del curso se queda también con el ambiente del Suárez Puerta. «Me sorprendió gratamente. Es verdad que en el Nou Estadi en Tarragona venían 6.000-7.000 todos los partidos y aquí fueron 3.500, pero es un estadio más recogidito y se vivió un ambiente de fútbol espectacular que ojalá se viera en todos los campos y esperemos que tenga continuidad esta temporada». Además, «que la gente apretase hasta el minuto 90, pese al resultado, es importantísimo también para que podamos conseguir el objetivo esta temporada».

Temas

Real Avilés