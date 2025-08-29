El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dani Vidal da indicaciones en el entrenamiento del jueves en el Suárez Puerta. Álex Piña

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Tengo muchas ganas de vivir el ambiente del Suárez Puerta»

El técnico catalán del conjunto blanquiazul se estrenará el domingo de manera oficial frente a la Ponferradina, un equipo «que estuvo a un partido de Segunda División hace unos meses»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:17

En unos días repletos de primeras veces para él, el entrenador del Real Avilés Industrial, Dani Vidal, se estrenó en una rueda de prensa prepartido oficial con motivo del debut liguero y en Primera RFEF del domingo frente a la Ponferradina (Suárez Puerta, 21.30 horas).

El técnico catalán afronta el choque «con muchas ganas e ilusión», después de «dos semanas muy intensas de trabajo». También con optimismo, pese a su estreno con derrota en el amistoso frente al Barakaldo en Lasesarre (2-0). «No le doy importancia a ese resultado por el contexto del partido. Fue una semana de introducir conceptos nuevos, de mucho trabajo, y los jugadores venían de unos días de incertidumbre por el cambio de entrenador. Creo que no se deben sacar muchas conclusiones».

Sobre el primer rival del curso, la Ponferradina, Vidal destaca que «es un club con un buen presupuesto, que estuvo a un partido de ascender a Segunda División hace unos meses y en los últimos tiempos ha estado varias temporadas en la LFP». De todas maneras, confía en que «jugando en casa con nuestra afición detrás seamos un equipo muy competitivo. Como ocurrirá todas las jornadas, habrá momentos en los que estemos bien y otros en los que nos tocará sufrir, y ahí es donde nos debe ayudar la afición».

«Julio no se entrenó el jueves por unas molestias, pero está disponible como el resto de la plantilla para el domingo»

En ese sentido, el preparador realavilesino tiene «muchas ganas de vivir el ambiente de fútbol del Suárez Puerta. Los jugadores me han dicho que se forma una atmósfera muy buena y todos tenemos muchas ganas de que llegue el partido». En principio, al margen de lo que ocurra en el mercado, «que es algo que no me compete a mí», el técnico no tiene ninguna baja para el envite, pues «Julio no se entrenó el jueves por unas molestias, nada importante».

Después de dos semanas en la ciudad y tras toda una vida en el Nàstic, un equipo que sabe lo que es jugar en Primera División, representa a una localidad de 141.000 habitantes y cuenta con un estadio de 14.591 espectadores, Dani Vidal se muestra encantado en Avilés y en el Real Avilés. «Por un lado tenía ganas también de salir de casa. Para un entrenador es imposible estar siempre en el mismo club. La acogida ha sido fenomenal y me encuentro muy a gusto, dentro de un proyecto que me ha mostrado su ambición desde el primer día. Me han contado de dónde viene el club, cómo ha crecido, lo que se avecina y estoy encantado de estar aquí».

