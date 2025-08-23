Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Ha sido una semana de trabajo muy intenso y ha pasado factura»

Ekain Barreiro Barakaldo Sábado, 23 de agosto 2025, 16:01 Comenta Compartir

Dani Vidal, nuevo entrenador del Real Avilés Industrial, se estrenó con derrota en el último amistoso de la pretemporada blanquiazul. Tras el choque frente al Barakaldo, reflexionó que «ha sido nuestra primera semana aquí, que ha sido muy intensa de entrenamientos y de empezar a dar pinceladas de lo que queremos y no tanto a preparar este partido. Sabíamos que a nivel de condición podía pasar un poco de factura al equipo», comenzó analizando Dani Vidal sobre la derrota en Lasesarre. «El Barakaldo es un rival que sabe muy bien a lo que juega, mantiene el bloque de la temporada pasada, juega a un ritmo muy alto y lo que hace lo hace bien. Aunque las sensaciones en la primera pausa no eran buenas, hemos ido de menos a más y en el segundo tiempo hemos tenido nuestras ocasiones. Nos ha servido esta prueba para conocer más de primera mano la plantilla con la que contamos», comentó.

«Hemos tenido ocasiones, tanto al final del partido como en la primera mitad, con varias llegadas de Quicala muy claras, aunque no las hemos acabado haciendo ruido. En las de la segunda parte hemos acertado en el último pase, pero no en la finalización», expresó Vidal, que destacó «la buena predisposición» de los futbolistas en esta primera semana bajo su tutela. «Vamos con un déficit de tiempo que tenemos que compensar, pero estamos aquí para trabajar duro, echarle horas y sacar esto adelante», añadió.

«Esta prueba nos ha servido de mucho, sobre todo para comprobar que los partidos van a otra velocidad y para que conozcan el ritmo de juego que va a tener la competición», expuso antes de asegurar, de cara al estreno en el Suárez Puerta ante la Ponferradina, que «para conseguir los objetivos de la temporada hay que sacar buenos resultados en casa».

