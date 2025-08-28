Dani Vidal no da pistas sobre el equipo inicial del Real Avilés ante la Ponferradina El entrenador blanquiazul ensaya con su habitual 4-4-2 pero lo único que parece claro es la defensa, con Babin, Viti y Campabadal fijos

Se acabaron las pruebas. El domingo llega lo serio y Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial que apenas ha podido dirigir un partido durante la pretemporada, trabaja sin descanso para intentar inculcar sus principales ideas en la plantilla. Aunque no ha querido dar pistas sobre su primer equipo inicial en competición oficial, lo que es seguro es que apostará por su 4-4-2 habitual, sistema sobre el cual se confeccionó el plantel atendiendo a los gustos de Javi Rozada, y también tres de los cuatro hombres que compondrán la defensa.

En ese sentido, Campabadal y Viti tienen segura su presencia en el 'once', al no contar todavía con competencia en la plantilla, así como también Babin y Eze. El martinico es pieza clave dentro del club y el nigeriano está un peldaño por delante de Julio, que ayer no se ejercitó por problemas físicos e hizo bicicleta estática en la banda; Borja Granero, que ha sido el último en llegar esta misma semana, y Jose Martínez, en principio en la rampa de salida y además con apenas unos minutos de bagaje a sus espaldas después de su lesión de tobillo. Sí existe la posibilidad de que actúe ahí por las circunstancias actuales del equipo Adri Gómez, como ocurrió en Barakaldo.

A partir de ahí, las opciones son infinitas. Por lo que se pudo ver ayer en la sesión de trabajo celebrada en el Suárez Puerta, parece que parte con alguna opción más que el resto para el puesto de pivote defensivo Gete, porque sobre su figura incidió bastante Dani Vidal. Junto a él, teniendo en cuenta que Adri Gómez y el cántabro no deberían jugar juntos en un doble pivote, al compartir muchas de sus características; se juegan un puesto Kevin Bautista y Yasser, quizá con más chance para el sevillano.

Julio no se ejercitó ayer con el resto de sus compañeros y sí lo hizo Jose Martínez Una de las sorpresas del entrenamiento de ayer en el Suárez Puerta fue que Julio no se ejercitó junto al resto de sus compañeros sobre el césped, y estuvo en la banda realizando bicicleta estática, en la zona de los lesionados en la que también se encontraban Edu Cortina y el juvenil Macías. Sí estuvo a las órdenes de Dani Vidal, que además lo incluyó en sus charlas y correcciones sin ningún tipo de problema, Jose Martínez, el futbolista que ahora mismo parece contar con más papeletas para dejar su ficha en manos de Borja Granero. «Lo tenemos claro y estamos trabajando en ello», comentó esta semana Miguel Linares, sin dar nombres.

Para las bandas, Vidal ensayó con los cuatro: Cayarga y Raúl Hernández por la derecha e Isi Ros y Quicala por la izquierda. Por buscar perfiles distintos y no mezclaros, quizá partan con algo de ventaja Cayarga y Quicala, aunque los cuatro realizaron ayer un gran entrenamiento y se encuentran en plena forma.

Para la delantera, parten también con ventaja Santamaría, Javi Cueto y Raúl Rubio, que se jugarían dos puestos, con Natalio a la espera. Pese a que no ha conseguido marcar en la pretemporada, Santamaría podría considerarse el delantero fijo. En la portería, a pesar de que Nando Almodóvar se sitúa como una competencia seria por la titularidad, cualquier cosa que no fuese ver a Álvaro Fernández en el 'once' sería una gran sorpresa.

Cabe recordar que irán convocados todos los futbolistas disponibles, pues en Primera RFEF se pueden vestir un máximo de 23 jugadores, que es el número con el que se cerrará la plantilla del Real Avilés esta temporada cuando lleguen los dos laterales sub 23 pendientes. En el caso de Guzmán Ortega, las cosas se siguen complicando, pues parece que el fichaje de Iván Calero por la Cultural se ha roto debido a razones económicas.

Más allá de ello, el equipo realizará hoy el penúltimo entrenamiento de la semana y además protagonizará la tradicional ofrenda de inicio de temporada en La Luz, dentro de una misa que será oficiada por el páter del club desde hace muchas temporadas, Alfonso Abel. Hace apenas unos meses, el club agradeció a la Virgen de La Luz el ascenso.

