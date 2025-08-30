Estévez, entrenador de la Ponferradina: «Espero un partido complejo en Avilés, puntuar fuera sería bueno» El técnico granadino, ex del Eldense en Segunda División, pone en valor a un Real Avilés que «será muy intenso y jugará con ilusión»

Santy Menor Avilés Sábado, 30 de agosto 2025, 21:59

Fernando Estévez fue la apuesta del exjugador del Real Avilés Industrial, José Manuel Sietes, actual director deportivo de la Ponferradina, para paliar el dolor de la afición tras quedarse a las puertas del ascenso a Segunda División por dos veces. El papel del anterior técnico, Javi Rey, quien previamente había ascendido y mantenido al Arenteiro en Primera RFEF, había sido muy destacado, pero la oportunidad de mercado de Estévez, quien había hecho lo propio con el Eldense en una categoría superior, era demasiado golosa.

El granadino de 46 años, natural de Capileira, ya visitó una vez el Suárez Puerta. Fue el 5 de octubre de 2024 y su equipo, entonces el Guijuelo, logró empatar el tanto inicial de Cristian por medio de Raúl (1-1). Era un Real Avilés post 'play off' de ascenso a Segunda, previo a la salida de Golplus y todavía con un buen ambiente en las gradas, del cual tiene recuerdo Estévez, como dejó entrever en sus palabras durante la rueda de prensa previa el encuentro de esta noche frente al cuadro blanquiazul.

La primera pregunta de la prensa local fue sobre José Luis Cortés, atacante que la pasada temporada marcó 8 goles y que ha estado en la agenda de varios clubes durante el verano. «Va a estar convocado. Lo veo centrado y la idea firme que tengo es la de que va a continuar con nosotros», explicó el preparador, aunque en principio no saldrá como titular esta noche.

La única baja segura para el encuentro es la del meta Andrés Prieto, que «tiene un problema que parecía más leve, pero que finalmente le mantendrá fuera del equipo hasta mediados de la semana que viene, más o menos». El central Andújar es duda, pero no está descartado. «Está con alguna molestia. Veremos si merece la pena o no arriesgar». Tiene, de hecho, muchas posibilidades de partir como titular.

Sobre el fichaje estrella del verano, el centrocampista Fede San Emeterio, Estévez no quiere dar pistas. «No me gusta hablar sobre las alineaciones. Será un futbolista importante para nosotros y hasta ahí puedo leer. Él venía en dinámica de entrenar, se adapta rápido y es una posibilidad más para ser titular». Con el último fichaje de Lian, el preparador granadino da la plantilla por cerrada «salvo que ocurra una lesión grave o haya un pago de una cláusula de rescisión».

En cuanto a las sensaciones del equipo para el debut liguero, «tenemos muchas ganas de competir porque a mí particularmente las pretemporadas no me gustan. Jugamos contra un buen rival en un buen contexto y ojalá podamos empezar con buen pie. Sumar fuera de casa algo positivo y evidentemente con esa intención vamos».

Para Estévez, el Real Avilés es «un rival que conocemos bien, a pesar de que haya cambiado de entrenador en unas circunstancias extrañas. Ya era intenso con Javi y lo seguirá siendo con Dani, porque lo conozco. Será un partido complejo, ellos tendrán mucha ilusión con el debut».

