El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guzán, cuando renovó su contrato con la Cultural hasta 2027. LVA

El fichaje de Calero por la Cultural acerca a Guzmán al Real Avilés, con el Marbella como principal rival

El conjunto blanquiazul insiste en la cesión del lateral derecho sub 23 palentino, que parece más cerca de tierras andaluzas

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:58

El Real Avilés Industrial esperaba por un movimiento en el mercado de la Cultural Leonesa para insistir en su interés por el lateral derecho sub 23 Guzmán Ortega y este llegó con el fichaje por parte culturalista del defensor Iván Calero, que ocupará esa demarcación siendo ya un clásico de la Segunda División.

Con Guzmán ya en la rampa de salida, al conjunto blanquiazul le toca competir ahora con otros clubes de la categoría como Marbella –en la pole–, Guadalajara o Arenteiro por su cesión. En todo caso, según el periodista leonés Gonzalo Sánchez, tampoco debería descartarse una rescisión de contrato. El interés del Real Avilés por este futbolista fue adelantado por LA VOZ DE AVILÉS el pasado 1 de julio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  8. 8 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  9. 9 Asturias vuelca los esfuerzos en Ibias con los vecinos desalojados en helicóptero: «Por tierra ya era imposible»
  10. 10 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El fichaje de Calero por la Cultural acerca a Guzmán al Real Avilés, con el Marbella como principal rival

El fichaje de Calero por la Cultural acerca a Guzmán al Real Avilés, con el Marbella como principal rival