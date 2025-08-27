El fichaje de Calero por la Cultural acerca a Guzmán al Real Avilés, con el Marbella como principal rival El conjunto blanquiazul insiste en la cesión del lateral derecho sub 23 palentino, que parece más cerca de tierras andaluzas

Santy Menor Avilés Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:58 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial esperaba por un movimiento en el mercado de la Cultural Leonesa para insistir en su interés por el lateral derecho sub 23 Guzmán Ortega y este llegó con el fichaje por parte culturalista del defensor Iván Calero, que ocupará esa demarcación siendo ya un clásico de la Segunda División.

Con Guzmán ya en la rampa de salida, al conjunto blanquiazul le toca competir ahora con otros clubes de la categoría como Marbella –en la pole–, Guadalajara o Arenteiro por su cesión. En todo caso, según el periodista leonés Gonzalo Sánchez, tampoco debería descartarse una rescisión de contrato. El interés del Real Avilés por este futbolista fue adelantado por LA VOZ DE AVILÉS el pasado 1 de julio.

Temas

Real Avilés