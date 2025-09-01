Guzmán Ortega, en el palco del Suárez Puerta, jugará en el Real Avilés El lateral palentino de la Cultural, que ha tenido minutos de calidad en Segunda División en el estreno liguero, llegará cedido para esta temporada

Santy Menor Avilés Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:34 Comenta Compartir

Guzmán Ortega será el deseado lateral derecho sub 23 por el que llevaba todo el verano esperando el Real Avilés Industrial. La incorporación, adelantada por LA VOZ DE AVILÉS el pasado 1 de julio, ha llegado a buen puerto después de haberse complicado en muchas ocasiones, por los buenos minutos que estaba teniendo el canterano de la Cultural en Segunda División y por el fuerte interés de otros clubes de Primera RFEF como el Marbella.

El fichaje definitivo de Iván Calero por la Cultural volvió a abrir la puerta de la operación de par en par y la mayor competencia que iba a tener para jugar en Marbella pudo ser un elemento clave en la decisión final del jugador, que estuvo en el palco del Suárez Puerta presenciando el Real Avilés-Ponferradina. Si no hay sorpresas, su fichaje, cesión por una temporada, será anunciada mañana lunes en el último día del mercado, y llevará el dorsal número '2' a la espalda para competir por un puesto con Edu Campabadal.

Temas

Real Avilés