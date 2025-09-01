El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guzmán, a la izquierda de la imagen, en el palco del Suárez Puerta durante el Real Avilés-Ponferradina. Arnaldo García

Guzmán Ortega, en el palco del Suárez Puerta, jugará en el Real Avilés

El lateral palentino de la Cultural, que ha tenido minutos de calidad en Segunda División en el estreno liguero, llegará cedido para esta temporada

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:34

Guzmán Ortega será el deseado lateral derecho sub 23 por el que llevaba todo el verano esperando el Real Avilés Industrial. La incorporación, adelantada por LA VOZ DE AVILÉS el pasado 1 de julio, ha llegado a buen puerto después de haberse complicado en muchas ocasiones, por los buenos minutos que estaba teniendo el canterano de la Cultural en Segunda División y por el fuerte interés de otros clubes de Primera RFEF como el Marbella.

El fichaje definitivo de Iván Calero por la Cultural volvió a abrir la puerta de la operación de par en par y la mayor competencia que iba a tener para jugar en Marbella pudo ser un elemento clave en la decisión final del jugador, que estuvo en el palco del Suárez Puerta presenciando el Real Avilés-Ponferradina. Si no hay sorpresas, su fichaje, cesión por una temporada, será anunciada mañana lunes en el último día del mercado, y llevará el dorsal número '2' a la espalda para competir por un puesto con Edu Campabadal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  5. 5

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli
  9. 9 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  10. 10

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Guzmán Ortega, en el palco del Suárez Puerta, jugará en el Real Avilés

Guzmán Ortega, en el palco del Suárez Puerta, jugará en el Real Avilés