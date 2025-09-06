«La idea es asentarse en Segunda RFEF y si mejoramos lo del año pasado, bienvenido sea»

Iván González (Cudillero, 1978) fue el perfil elegido por Pedro Arboleya para sustituirle al frente del banquillo del Real Avilés femenino esta temporada. Con mucha ... experiencia en el fútbol masculino, tanto sénior como en categorías inferiores, y con tres etapas anteriores en diferentes puestos dentro del conjunto blanquiazul, el pixueto se estrenará esta tarde de manera oficial frente al Burgos en el sintético de La Toba 2 (18 horas).

«Me espero un partido complicado ante un rival que, aunque es nuevo en la categoría, es un equipo peligroso por su intensidad, su capacidad física y verticalidad. Tiene jugadoras muy rápidas arriba que aprietan», analiza un técnico blanquiazul que está encantado en el cargo. «Me lo han preguntado muchas veces desde que firmé, pero siempre digo lo mismo. Del fútbol masculino al femenino no cambia nada. Puede haber más o menos calidad en ciertas cosas o no, pero sinceramente no están por debajo. Cambia quizá un poco el trato, pero al final el deporte es el mismo y siguen jugando once para once», sonríe.

Después de una pretemporada bastante larga, edulcorada con varios amistosos de nivel, Iván González tiene muchas ganas de comenzar la competición, al igual que las jugadoras. «Tenemos todos mucha ilusión. Ya hay ganas de que empiece la temporada, los partidos de verdad». ¿El objetivo? «Asentarnos en Segunda RFEF, que será nuestra segunda temporada en la categoría, y si podemos mejorar el noveno puesto del año pasado, bienvenido sea, pero siendo realistas».

En todo caso, el pixueto se muestra muy contento con la plantilla que tiene a su disposición, amplia, con 22 futbolistas, y varias de ellas llegadas de fuera de la región. «Se están comportando genial, tienen un trato exquisito y son muy profesionales. Estoy encantado».

En cuanto al calendario, solo destaca que «me gusta empezar jugando en casa». Poco más, pues «al final tenemos que jugar todos contra todos». Iván prevé una competición «muy igualada, como la del año pasado. Es muy corta, somos solo 14 equipos, 26 partidos y bueno, se puede decir que es un esprín. Puedes ganar al primero y luego perder con el último, así que debemos competir con mucha concentración».

Tres etapas en el club dan para mucho e Iván, que llegó a entrenar al primer equipo del Real Avilés con tan solo 29 años durante nueve partidos en la temporada 2007-08, aplaude el crecimiento del club. «Nosotros entrenamos en La Toba y al final eso sí lo veo un poco parecido a mis anteriores etapas, pero es verdad que ves las mejoras en el estadio, el crecimiento del club a nivel de estructura, afición a nivel deportivo... Da gusto y ojalá podamos seguir en esa línea».