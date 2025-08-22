El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Babin presiona a Manu Justo en el amistoso frente a la Cultural Leonesa. José Simal

Jean Sylvain-Babin, jugador del Real Avilés: «Hay mucho cambio de Segunda a Primera RFEF, pero creo que a mí me viene mejor»

«La salida de Rozada me dio pena por todo lo vivido, pero no es la primera vez que ocurre en mi carrera y le doy normalidad»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:32

Jean-Sylvain Babin (Corbeil-Essonnes, Francia, 1986) es, a sus 38 años, uno de los baluartes del vestuario del Real Avilés Industrial. Con 392 ... partidos a sus espaldas entre Primera y Segunda División en España cumple su segunda temporada en el club, repitiendo como segundo capitán, y es uno de los futbolistas con más peso a la hora de valorar la actualidad del equipo, la pretemporada y lo que deparará este curso la Primera RFEF, una categoría que él conoce bien.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

