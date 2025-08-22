Jean Sylvain-Babin, jugador del Real Avilés: «Hay mucho cambio de Segunda a Primera RFEF, pero creo que a mí me viene mejor»

Jean-Sylvain Babin (Corbeil-Essonnes, Francia, 1986) es, a sus 38 años, uno de los baluartes del vestuario del Real Avilés Industrial. Con 392 ... partidos a sus espaldas entre Primera y Segunda División en España cumple su segunda temporada en el club, repitiendo como segundo capitán, y es uno de los futbolistas con más peso a la hora de valorar la actualidad del equipo, la pretemporada y lo que deparará este curso la Primera RFEF, una categoría que él conoce bien.

–¿Cómo está el vestuario después de unos días un tanto convulsos?

–Bien, tranquilos con la llegada del nuevo entrenador. Al final la salida de Rozada me dio pena por todo lo que vivimos la temporada pasada, el vínculo que se había generado, pero no es la primera vez que ocurre en mi carrera y le acabas dando normalidad. En el Sporting estuve cinco años y creo que tuve ocho entrenadores. Ahora ha llegado Dani y estamos todos con las orejas 'tiesas' para intentar captar cuanto antes sus ideas y competir de la mejor manera posible.

–Desde fuera, la sensación es que el perfil es muy similar, de tal manera que la adaptación podría ser más rápida.

–Es cierto que el sistema con el que trabajan es el mismo y que algunas ideas son comunes, pero todos los entrenadores tienen sus matices y en eso estamos trabajando. Quedan diez días para comenzar la Liga y tenemos que seguir entrenando fuerte.

–Aunque los resultados deben quedar fuera de la ecuación, el equipo está dando muy buenas sensaciones durante la pretemporada. ¿Cómo lo está viendo usted desde dentro?

–Concuerdo con que los resultados no importan ahora mismo, porque además son bastante engañosos. Después en la competición te encuentras cosas muy diferentes. A mí el equipo me está gustando. Creo que estamos entrenando con mucha exigencia desde el primer día, los jugadores que han venido nuevos se están adaptando bastante bien al estilo y lo hemos hecho bien ante rivales de una categoría superior. Pero bueno, al final lo que cuenta es cómo compitamos en Liga.

–A nivel personal, al margen de ese susto en Astillero, se le ha visto al mismo nivel que la temporada pasada.

–Sí, quitando ese problemilla que tuve contra el Racing de Santander en el minuto 40 me estoy encontrando bien. Después de tantos años jugando conozco mi cuerpo y supe parar a tiempo, antes de romper. Me recuperé rápido y eso fue importante para no perder el ritmo. Esta pretemporada estamos haciendo mucho trabajo de fuerza y prevención y eso seguro que me vendrá bien para evitar lesiones.

–Aunque ahora mismo hay tres centrales más en la plantilla y se prevé la llegada de otro, a usted todos le vemos como titular indiscutible. ¿Cómo lo ve?

–Yo no me veo así para nada. Soy un jugador más de la plantilla que intentará competir por un puesto y aportar lo máximo posible y, como dije la temporada pasada, ni vine para ser la estrella del equipo ni creo que lo sea.

–¿Cuál es el objetivo de la temporada para el Real Avilés?

–Claramente salvar la categoría. Intentar hacerlo cuanto antes y, si lo conseguimos con un determinado margen, veremos si podemos luchar o no por otras cosas. Pero lo prioritario después del ascenso es la salvación.

–Usted ya conoce la categoría. De hecho, subió a Segunda con el Alcorcón hace dos temporadas. ¿Hay mucha diferencia entre Segunda y Primera RFEF?

–Sí que la hay. En todo. Los estadios, los campos, que son más grandes y de césped natural, casi todos en buen estado, el nivel de los clubes, de los jugadores... Sin embargo, creo que a mí me viene mejor. Ahora me toca demostrarlo en el campo. De todas maneras, tampoco me parecen situaciones comparables, porque mi única temporada en Primera RFEF fue en un equipo hecho para ascender, y ahora el objetivo es totalmente opuesto.