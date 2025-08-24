El Real Avilés acaricia los 3.000 abonados a una semana de comenzar la Liga El club ocupa la octava posición del grupo en número de socios tras alcanzar los 2.954, por los 3.111 que suma el Pontevedra

El Real Avilés Industrial continúa sumando número de abonados y de paso 'compitiendo' con los otros dieciséis equipos del grupo 1 de Primera RFEF, si sacamos de la ecuación a los filiales de Athletic, Celta, Osasuna y Real Madrid. Así, con los 2.954 abonados confirmados por el club al cierre de la semana previa al inicio de la competición, el conjunto blanquiazul ocupa la octava posición en la clasificación, con el Pontevedra aún a tiro de piedra séptimo con 3.111.

Continúa líder insuperable el Tenerife, con 12.000 fieles confirmados, completando el podio el Racing de Ferrol (7.800), ambos recién descendidos desde Segunda División, y la Ponferradina (7.078), primer rival en Liga del Real Avilés, el próximo domingo día 31 a las 21.30 horas en el Suárez Puerta. En condiciones normales, serían muchos los bercianos desplazados a la ciudad para ver el partido, pero el horario, teniendo en cuenta que el lunes 1 de septiembre es laborable, va a condicionar muchísimo.

El cuarto equipo con más abonados del grupo es Unionistas, que está firmando un récord con 4.600, el quinto es el recién ascendido Cacereño (4.017) y el sexto el Mérida (3.145). Por detrás del Real Avilés se sitúan ahora mismo Zamora (2.800), Talavera (2.500), Lugo (2.300), Guadalajara (2.003) y Ourense. No han trascendido las cifras de Arenas de Getxo, Barakaldo y Arenteiro.

