El Real Avilés cierra la pretemporada con derrota en Barakaldo

Tras una larga preparación estival, el Real Avilés Industrial cerró la pretemporada con un exigente test en Lasesarre ante el Barakaldo, en un duelo en el que ambos equipos se mostraron ambiciosos con la posesión de la pelota, aunque encontraron sus mejores ocasiones a balón parado. San Bartolomé, antes del intermedio, y Galarza, tras la reanudación, anotaron los goles del triunfo de la escuadra gualdinegra en el estreno de Dani Vidal en el banquillo del conjunto blanquiazul.

Babin estuvo cerca de inaugurar el marcador con un cabezazo tras una falta escorada que sorprendió a Ispizua, aunque el balón se marchó rozando el poste. La respuesta del cuadro vizcaíno no se hizo esperar y Unai Naveira probó fortuna con un derechazo que obligó a Nando a intervenir. Poco después, el propio guardameta del conjunto avilesino comprometió a su equipo en una salida errónea, regalando el balón a Huidobro, que buscó ajustar su disparo al palo izquierdo, pero lo envió fuera.

El primer gol del conjunto barakaldés llegó justo antes de la primera pausa de hidratación. San Bartolomé se coló entre los defensores para conectar un cabezazo a centro de De Jesús que supuso el 1-0. La charla de Dani Vidal surtió efecto y el Real Avilés volvió al césped con más ambición. Nada más reanudarse el duelo, dispuso de dos ocasiones claras: primero, un tanto anulado a Rubio por fuera de juego posicional tras una falta lejana; después, una internada por la izquierda de Quicala, cuyo pase hacia Natalio fue desbaratado por la zaga del cuadro fabril.

Barakaldo Ispizua; De Jesús (Ropero, min. 52), Dufur, Urtzi (Pedernales, min. 46), Markel (Urueña, min. 87); Unai Naveira, Huidobro (Asier Rodríguez, min. 72), San Bartolomé (Molina, min. 46); Muñoz (De León, min. 61), Galarza (Huete, min. 81) y Eric (Mandiang, min. 46). 2 - 0 Real Avilés Industrial Nando (Álvaro Fernández, min. 46); Campabadal (Pablo Álvarez, min. 78), Eze, Babin (Julio Rodríguez, min. 72), Víctor; Yasser (Gete, min. 57), min. 46), Kevin Bautista (Josín, min. 78), Rubio (Javi Cueto, min. 46); Cayarga, Natalio (Álvaro Santamaría, min. 46) y Quicala (Isi, min. 46). Goles 1-0 San Bartolomé (min. 28). 2-0 Galarza (min. 54).

Árbitro Barrio Salas (Comité vasco). Mostró cartulina amarilla a los jugadores del Barakaldo San Bartolomé y Eric.



Campo Lasesarre. 1.200 espectadores.

Dani Vidal movió piezas al comienzo de la segunda parte, con hasta cinco sustituciones. El primer relevo se produjo en la portería, dando entrada a Álvaro Fernández, guardameta titular durante la pasada campaña y que volvía a disfrutar de minutos en un encuentro de preparación. El nuevo técnico de la escuadra avilesina también revolucionó el frente de ataque y cambió por completo la delantera en busca de mayor profundidad en el área de Ispizua, con la entrada de Álvaro Santamaría como referente. Sin embargo, el inicio de la segunda parte no pudo ser más adverso. A los nueve minutos de la reanudación, Galarza emuló el tanto de San Bartolomé, ya que volvió a aparecer aprovechando la permisividad de los marcadores para rematar de cabeza un centro de Pedernales, colocando el 2-0 en el tanteador. El Real Avilés acusó el golpe y, aún aturdido, concedió otra ocasión clara al propio Galarza, que esta vez probó fortuna con un disparo ajustado desde fuera del área que se marchó por encima del larguero.

Acto seguido llegó la segunda pausa de hidratación y, con ella, la entrada al terreno de juego de Julio Rodríguez en lugar del veterano Babin, que a pesar de ser central había sido de los más peligrosos en el área rival gracias a su poderío aéreo en las jugadas a balón parado. Sin embargo, el regreso tras la pausa no trajo buenas noticias para el equipo blanquiazul. A pesar de las incorporaciones de Josín y Pablo Álvarez, el elenco de Vidal apenas logró sacudirse el dominio de un Barakaldo que controló el ritmo con la posesión y que siguió generando peligro. En una rápida transición, Mandiang obligó a Álvaro Fernández a estirarse con una parada de mérito tras un disparo cruzado que llevaba marchamo de gol.

Ya en la recta final, con todo prácticamente decidido, los hombres de Vidal mostraron algo más de frescura en ataque. La entrada de Isi aportó chispa y atrevimiento en la banda y el extremo no dudó en encarar a sus defensores en busca de desequilibrio. En apenas unos minutos generó dos claras oportunidades: primero habilitó a Álvaro Santamaría, que no consiguió dirigir su disparo a portería, y después sirvió un balón en bandeja a Javi Cueto, cuyo remate también se marchó desviado. La falta de acierto castigó a un Real Avilés que, pese a sus intentos, no logró meterse en el partido.

Con el 2-0 final el Real Avilés despide la pretemporada con un balance discreto: una sola victoria, un empate y cuatro derrotas. Más allá de los números, el encuentro dejó la sensación de que al equipo aún le falta solidez defensiva y pegada en los metros finales. La competición liguera arrancará el próximo fin de semana en el Suárez Puerta, con la visita de la Ponferradina, un rival de mayor entidad y que pondrá a prueba de inmediato el nivel real de la plantilla. Esta vez, los errores tendrán un coste más alto porque los puntos estarán ya en juego.

