El Real Avilés confirma la baja de Jose Martínez con el reparto de dorsales de la temporada El central ovetense se queda sin sitio y falta por ver de qué manera dejará la entidad, que finalmente hizo ficha de primer equipo a Eze y Pablo Álvarez

Después de dar varias pistas durante los partidos de pretemporada, el Real Avilés Industrial aprovechó ayer el inicio liguero para anunciar de manera oficial su reparto de dorsales, dando con ello una noticia implícita que no sorprendió a nadie: Jose Martínez será el futbolista que se tendrá que quedar sin sitio esta temporada en la planfilla por exceso de fichas. Ahora, queda conocer de qué manera abandonará la entidad a lo largo del día de hoy, últimas 24 horas de mercado.

Las otras sorpresas vinieron por parte de Eze y Pablo Álvarez, que finalmente tendrán dorsal, y por tanto ficha, con el primer equipo, concretamente el '15' y el '21', pues Isi Ros aprovechó la salida de Jose Martínez para recuperar su número favorito, el '22'. Este movimiento de Miguel Linares alivia a Matías Vigil y a Geni Suárez en el filial, pues podrán irse hasta los 25 jugadores si lo desean para este curso.

Mantienen su dorsal de la pasada campaña el guardameta Álvaro Fernández (1), Viti (3), Julio (4), Babin (5), Santamaría (9), Javi Cueto (10) y Gete (18). También Edu Cortina (6), aunque al ovetense le quedan todavía varios meses de recuperación tras su intervención quirúrgica en el calcáneo y su ficha no ha sido tramitada por lo menos de cara a la primera vuelta.

Raúl Hernández y Raúl Rubio pudieron colarse entre los once primeros números al haber sido los primeros fichajes

De haber quedado libre el dorsal hubiesen peleado por él seguro Adri Gómez, que utilizará el '16', quizá Gete y a buen seguro Babin, quien empezó el pasado curso con el '12' y aprovechó la salida de Luis Martínez para bajar al '5' en diciembre, manteniéndolo hasta la fecha tras el ascenso. Sin embargo, su dorsal más utilizado ha sido el '6', ahora mismo en poder de un Edu Cortina con el que el club ha vuelto a tener un gran gesto, por el rendimiento ofrecido sobre el terreno de juego y también fuera.

Además del de última hora de Isi, el otro cambio de dorsal con respecto a la temporada pasada lo protagonizó Kevin Bautista, que dejó atrás el '14' para apostar por el '8' que dejó libre de Mecerreyes. «Es un número que me gusta. Lo llevé en el Córdoba y en el Almería y el año pasado lo quería, pero lo tenía 'Mece' y como este año quedó libre pues hice el cambio. No es por nada especial, simplemente me gusta el número», comenta el futbolista.

En lo que respecta a los fichajes, solo dos han tenido, por ahora, el privilegio de entrar entre los 'once'. Raúl Hernández, que aprovechó la salida de Davo Fernández para hacerse con el siete, y Raúl Rubio, que con el '9' y el '10' ocupados se conformó con el '11', un número bastante coherente para un delantero.

Isi Ros recupera el '22' tras la salida de Jose Martínez y el central Borja Granero tenía libre su dorsal favorito, el '12'

Berto Cayarga se quedó con el '14', un dorsal que ya llevó en el Cartagena y en el Deportivo, Quicala con el 17 y Campabadal escogió el '20' al estar ocupado el '22' que durante tantas temporadas lució en el Lugo.

El fichaje que ha apostado por el dorsal del primer equipo más alto es Yasser, quien, sin opciones de hacerse con el '6' o el '8', números destinados por antonomasia a los mediocentros en el fútbol español, se fue al '23', desechando la opción del '16', que posteriormente eligió el último pivote en llegar, Adri Gómez. Borja Granero pudo hacerse con el '12', su dorsal favorito, a las primeras de cambio.

Sin dueño, a la espera del cierre de mercado, quedan dos dorsales: el '2', que tras no ser utilizado por Campabadal está llamado a ser escogido por el lateral derecho sub 23 que venga a competir con él este curso. Y el '24', destinado en principio al lateral izquierdo, que podría ser Osky, quien la pasada campaña utilizó el número '20'.

En definitiva, una lista de dorsales con pocas sorpresas pero una noticia que pocos esperaban que se diera de esta manera, a pesar de que parecía muy clara.

