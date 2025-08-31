El Real Avilés debuta en Primera RFEF ante un clásico como la Ponferradina

Santy Menor Avilés Domingo, 31 de agosto 2025, 09:47 Comenta Compartir

Fuera nervios. Se acabó la espera. Es hoy. El Real Avilés Industrial se estrena en Primera Federación, tercera categoría del fútbol español desde 2021, ante un 'gallito' de la categoría como la Ponferradina (Suárez Puerta, 21.30 horas), que la pasada temporada estuvo a un paso de regresar a Segunda División, nivel en el que compitió en seis de los últimos quince cursos, dentro de una historia totalmente opuesta a la del cuadro realavilesino.

Después de una intensa pretemporada, cambio de entrenador incluido, el conjunto blanquiazul llega a la cita con las ideas de Dani Vidal aún cogidas con pinzas por razones de tiempo, pero con la ilusión por las nubes, tanto en el campo como en la grada. En ese sentido, repasando la venta de entradas 'online' y teniendo en cuenta que la afición de la Ponferradina agotó las 200 entradas facilitadas para el sector visitante en la grada de Juan Ochoa, se espera un ambiente de gala en el Suárez Puerta.

En un principio había dudas por el horario, poco propicio para el desplazamiento de seguidores bercianos, al ser mañana lunes día laborable, pero finalmente el fútbol es el fútbol y la hinchada de la Ponferradina estará en Avilés para apoyar a su equipo en el primer partido de Liga, en un estadio que el equipo blanquiazul no visita en partido oficial desde la temporada 2002-23, entonces en Segunda División B.

A la espera de los últimos movimientos en el mercado, con Jose Martínez en la rampa de salida y los dos laterales sub 23 que se están resistiendo a más no poder este verano, Dani Vidal ha convocado para la cita a sus 21 jugadores disponibles, entre los que se encuentran Julio, superadas ya sus molestias intersemanales, y Borja Granero, el último fichaje realizado por Miguel Linares.

Nuevas Ideas Dani Vidal ha tenido dos semanas para transmitir sus conceptos de juego antes del inicio liguero

En cuanto al posible equipo inicial, con varias opciones abiertas, podría ser el formado por Álvaro en portería; Campabadal, Adri Gómez, Babin y Viti en defensa; Gete y Kevin Bautista en el doble pivote, Cayarga y Quicala en las bandas; y Santamaría y Raúl Rubio como hombres más adelantados. Parece que Adri Gómez está un punto por encima de Eze para este partido por su experiencia y solidez ante uno de los mejores equipos del grupo, con delanteros de la talla de Borja Valle o Álex Mula sobre el terreno de juego, aunque tampoco se debería descartar al nigeriano hasta última hora.

En el doble pivote parten con ventaja Gete y Kevin Bautista por haber sido la pareja habitual la pasada temporada y conocerse a la perfección, aunque Yasser se prevé importante a lo largo de la temporada y seguro que también está en la mente de Dani Vidal a corto plazo. En los extremos, Quicala es ahora mismo el único fijo, y la opción de Cayarga parece la más factible por ser el extremo más diferente y aportar unas características totalmente diferentes a las de su compañero en la otra banda, que ayudan a mantener también el balón y no desguarnecer tanto al equipo.

En punta, Raúl Rubio y Javi Cueto se juegan un puesto. El zaragozano quizá parte con una ligera ventaja para este primer partido de Liga por sus condiciones, que casan a la perfección con el estilo de juego de Vidal, pero en todo caso serán los números y el rendimiento los que marquen las titularidades y las suplencias de la dupla ofensiva del Real Avilés esta temporada.

Portería La Ponferradina no podrá contar por lesión con Andrés Prieto, uno de los mejores metas del grupo

Frente al cuadro blanquiazul, un plato fuerte para empezar. Un equipo de esos a los que el aficionado avilesino tenía ganas de ver en el Suárez Puerta. Más allá de la lesión del meta Andrés Prieto, uno de los mejores del grupo y posiblemente también de la categoría, la Ponferradina cuenta en su banquillo con Fernando Estévez, el entrenador que ascendió y mantuvo al Eldense en Segunda División recientemente, y sobre el terreno de juego a jugadores muy conocidos por su paso por Segunda e incluso Primera División en los últimos años:Andoni López (Athletic, Almería, Elche, UD Logroñés, Amorebieta, Tenerife y Lugo), Esquerdo (Valencia), Undabarrena (Bilbao Athletic, Tenerife, Sabadell, Tondela y Leganés), Borja Valle (Real Oviedo, Deportivo, Elche, Alcorcón y Cartagena) o Álex Mula (Málaga, Tenerife, Alcorcón y Fuenlabrada), por no hablar del fichaje estrella de verano berciano, un Fede San Emeterio que, aunque en principio no será hoy titular, procede del Cádiz, donde la pasada temporada disputó 22 partidos en Segunda División, después de competir durante las tres temporadas anteriores con el cuadro gaditano en Primera, la segunda de ellas con muchos minutos.

En definitiva, si los últimos años en Segunda RFEF los partidos ante rivales como Pontevedra o Zamora eran considerados de altos vuelos, este año podrían considerarse encuentros 'normales' del grupo. Se espera, más allá de todo lo extradeportivo que rodea al encuentro, que no es poco para este inicio liguero, un partido muy entretenido, con dos equipos ofensivos que quieren jugar en campo contrario y generar ocasiones. Las puertas del estadio se abrirán a las 20.30 horas y la tienda estará abierta desde las siete de la tarde.

