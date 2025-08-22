El Real Avilés se entrena a vista de dron Dani Vidal y José Luis Deus graban todos los entrenamientos con un dron y una cámara fija para después analizar el trabajo realizado

El dron, con su mando a distancia, y la cámara fija que preside los entrenamientos del Real Avilés desde la llegada de Dani Vidal y José Luis Deus al banquillo.

Aunque ante determinados ojos pueda seguir pareciendo un deporte, e incluso un juego simple, el fútbol continúa avanzando y desarrollándose año tras año. En el Real Avilés Industrial se ha podido ver en los últimos tiempos y los nuevos inquilinos del banquillo blanquiazul, el técnico Dani Vidal y su segundo, José Luis Deus, le han añadido un extra de profesionalidad a las sesiones de trabajo con la utilización de un dron y una cámara fija que graban todos los entrenamientos para después poder analizarlos y sacar conclusiones.

La cámara fija, que cuenta con bastante elevación, es controlada por el analista del equipo, Nico Pérez. Gracias a ella, el cuerpo técnico puede tener información precisa de todo lo que ocurre durante la sesión en cada uno de los ejercicios, lo que permite extraer mucha información: el rendimiento de los jugadores, la ejecución de las tareas, la eficacia de los ejercicios... Un punto de vista más a lo apreciado por los técnicos a pie de campo.

Ampliar Felipe Vigil, cámara del club, es el encargado de dirigir el dron que graba los ensayos. Arnaldo García

Y la joya de la corona es el dron que se ha traído a Avilés José Luis Deus. Gracias a él, y dirigido a través de un mando a distancia desde la grada por Felipe Vigil, cámara y miembro del departamento de comunicación del club, los técnicos pueden observar las sesiones desde un plano cenital privilegiado, un enfoque ideal para poder analizar al detalle los ejercicios tácticos, por ejemplo. Y si no, que se lo pregunten a Luis Enrique, que ya en su época como entrenador del Celta sorprendió a propios y extraños instalando andamios para seguir las sesiones desde una altura mayor.

El uso de las cámaras es un paso más en el día a día de trabajo del Real Avilés, que hace no demasiado apostó por el seguimiento individual de los jugadores gracias a unos chalecos con GPS solicitados por el entonces preparador físico, José Antonio Caveda. En los despachos, la dirección deportiva también ha apostado en los últimos años por la tecnología, sobre todo en las etapas de Jorge González 'Astu' y ahora con Miguel Linares, donde el big data o las redes de scouting han tomado vital importancia.

