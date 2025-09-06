El Real Avilés estrenó en Lugo su nueva segunda equipación

A la izquierda, la jugadora del femenino Tati, con la nueva equipación, y a la derecha la del 100 aniversario diseñada por Golplus en 2013.

Fue presentada a finales de semana y el Real Avilés la estrenó frente al Lugo en el Anxo Carro. La segunda equipación del conjunto blanquiazul para esta temporada tuvo su bautismo en tierras lucenses con un punto. De color gris, para algunos similar a algunos diseños de entrenamiento desde la apuesta del club por Noone, la firma de ropa deportiva de su presidente, Diego Baeza; recuerda al diseño que Golplus, entonces con Joma, eligió para conmemorar en 2013 el 110 aniversario del comienzo del fútbol en Avilés, en 1903.

Entonces, adornaban serigrafiados la camiseta los nombres de los socios del club. Ahora, la apuesta es por el nombre completo de la entidad: Real Avilés Industrial, con dorsales que rompen con la primera equipación.

