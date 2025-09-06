El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

A la izquierda, la jugadora del femenino Tati, con la nueva equipación, y a la derecha la del 100 aniversario diseñada por Golplus en 2013. Real Avilés / Marieta
Lugo 0 Real Avilés 0

El Real Avilés estrenó en Lugo su nueva segunda equipación

La camiseta es de color gris y lleva serigrafiado el nombre del club en toda la prenda, recordando el diseño de Golplus para el 110 aniversario del fútbol en Avilés en el año 2013

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:12

Fue presentada a finales de semana y el Real Avilés la estrenó frente al Lugo en el Anxo Carro. La segunda equipación del conjunto blanquiazul para esta temporada tuvo su bautismo en tierras lucenses con un punto. De color gris, para algunos similar a algunos diseños de entrenamiento desde la apuesta del club por Noone, la firma de ropa deportiva de su presidente, Diego Baeza; recuerda al diseño que Golplus, entonces con Joma, eligió para conmemorar en 2013 el 110 aniversario del comienzo del fútbol en Avilés, en 1903.

Entonces, adornaban serigrafiados la camiseta los nombres de los socios del club. Ahora, la apuesta es por el nombre completo de la entidad: Real Avilés Industrial, con dorsales que rompen con la primera equipación.

