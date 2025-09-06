El Real Avilés femenino debuta en liga con derrota ante el Burgos (0-1) Un solitario gol de Aitana superada la hora de juego hace volar los tres puntos de La Toba en un partido en el que las locales merecieron algo más

El Real Avilés femenino comenzó la temporada con una dolorosa derrota frente al Burgos (0-1), equipo recién ascendido a Segunda RFEF, aunque demostró en La Toba que va a ser un rival complicado. Un solitario de Aitana superada la hora de juego hizo la diferencia.

En la primera parte, el conjunto blanquiazul fue superior. Mantuvo controlado el juego ofensivo del Burgos, que se basaba en el juego directo, y con balón generó peligro sobre todo por bandas, en especial la derecha, disfrutando de una ocasión clara de gol que salvó en la línea de meta la portera visitante Neike. Esta jugada habría podido modificar el signo del encuentro.

Todo cambió tras el paso por vestuarios. Al Real Avilés le empezó a costar sacar el balón jugado desde atrás, se contagió del juego directo del Burgos y el cuadro visitante, muy físico y aguerrido, empezó a dar pie a continuas interrupciones en el juego que terminaron por sacar del partido al cuadro blanquiazul, a quien ya le costó mucho generar ocasiones claras.

Real Avilés Industrial Casao; Goretti, Eli, Laura Lobo, Daniela (Noa, m. 87), Ayuso (Pali, m. 68), Paula Carballo, Mirdja (Tati, m. 87), Shara (Laura Tomás, m. 68), María Iglesias y Pradilla (Marina, m. 87). 0 - 1 Burgos Neike; Mónica, Cris, Ángela, Andrea, Aitana (Lara, m. 90), Irene, Ane, Raquel, Claudia y Nerea. Gol 0-1: m. 65, Aitana.

Árbitra Sara Díaz. Amonestó a Mirdja.

Incidencias partido de la jornada 1 del grupo 1 de Segunda RFEF disputado en el campo sintético Jesús Castro de La Toba.

Superada la hora de juego, un centro al área del Burgos terminó con un remate de cabeza sobre la portería de Elena Casao, que lo pudo detener pero el rechace quedó al borde del área pequeña y ahí no perdonó Aitana, delantera centro del cuadro burgalés. Iván González, que no pudo debutar de la mejor manera al frente del banquillo realavilesino, intentó modificar el curso del partido con los cambios, sobre todo con un triple en los minutos finales, pero el cuadro realavilesino tendría que conformarse con una derrota para iniciar la temporada.

El otro equipo asturiano de la categoría, el Sporting, tuvo mejor fortuna en su debut, superando por la mínima al Olímpico de León con un tanto en el último suspiro de Jone. Fueron titulares las exblanquiazules Ana y Ángela Ávila en la zona ofensiva. Además, este curso dirige al equipo finalmente Sergio Nieto, que formó parte de la estructura del Real Avilés femenino entre 2003 y hasta el pasado mes de junio, dirigiendo la metodología de la sección y el análisis del primer equipo femenino blanquiazul.

