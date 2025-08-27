El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Iván Serrano aguanta el balón en el Real Avilés-Lugo B de la temporada 2022-23 en el Suárez Puerta. Pablo Lorenzana

El Real Avilés, a la hora de comer contra el Lugo

El conjunto blanquiazul disputará la segunda jornada de Liga el próximo sábado 6 de septiembre a partir de las 14.15 horas en el Anxo Carro

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:40

El Real Avilés Industrial sigue pagando los horarios televisivos en su estreno en Primera RFEF. Si los blanquiazules debutarán en Liga este domingo a las 21.30 horas en el Suárez Puerta frente a la Ponferradina, visitarán al Lugo el sábado 6 de septiembre a partir de las 14.15 en el Anxo Carro.

El horario de esta semana indignó a la gran mayoría de la afición berciana, pues, teniendo en cuenta que el lunes es día laborable, a muchos les es imposible llegar el domingo a casa a las dos o tres de la madrugrada. Y el de la segunda jornada tampoco ha sentado nada bien en Lugo, pues se trata de la hora de la comida. Se ha especulado incluso con una posible solicitud de cambio, pero no parece probable.

