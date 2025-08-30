El Real Avilés piensa en recuperar a Osky para el lateral izquierdo
El ovetense gana enteros para volver a vestir de blanquiazul después de rechazar ofertas durante el verano
Avilés
Sábado, 30 de agosto 2025, 13:31
El lateral izquierdo sub 23 que busca el Real Avilés Industrial podría estar muy cerca. Tanto, que el pasado curso fue uno de los artífices del ascenso a Primera RFEF con el equipo blanquiazul. Se trata de Osky, que lleva esperando por el club todo el verano, rechazando ofertas y entrenándose en solitario para no perder la forma.
También a la sombra de Viti, Osky sumó 1.342 minutos el pasado curso, repartidos en 27 partidos de Liga, 15 de ellos como titular. Debido a las bajas del equipo, también le tocó actuar como extremo, interior e incluso mediapunta, marcando un gol y dando un asistencia.
En su día perla de El Requexón, fue titular en Segunda RFEF con el Vetusta siendo juvenil de tercer año y llegó a ir convocado con el primer equipo del Real Oviedo. A sus 21 años, podría tener la posibilidad de disfrutar de una nueva oportunidad en el mundo del fútbol, esta vez en Primera RFEF. Condiciones no le faltan.
