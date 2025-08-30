El Real Avilés piensa en recuperar a Osky para el lateral izquierdo El ovetense gana enteros para volver a vestir de blanquiazul después de rechazar ofertas durante el verano

El lateral izquierdo sub 23 que busca el Real Avilés Industrial podría estar muy cerca. Tanto, que el pasado curso fue uno de los artífices del ascenso a Primera RFEF con el equipo blanquiazul. Se trata de Osky, que lleva esperando por el club todo el verano, rechazando ofertas y entrenándose en solitario para no perder la forma.

También a la sombra de Viti, Osky sumó 1.342 minutos el pasado curso, repartidos en 27 partidos de Liga, 15 de ellos como titular. Debido a las bajas del equipo, también le tocó actuar como extremo, interior e incluso mediapunta, marcando un gol y dando un asistencia.

En su día perla de El Requexón, fue titular en Segunda RFEF con el Vetusta siendo juvenil de tercer año y llegó a ir convocado con el primer equipo del Real Oviedo. A sus 21 años, podría tener la posibilidad de disfrutar de una nueva oportunidad en el mundo del fútbol, esta vez en Primera RFEF. Condiciones no le faltan.

