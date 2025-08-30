El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Osky, en un partido de la pasada temporada con el Real Avilés. Arnaldo García

El Real Avilés piensa en recuperar a Osky para el lateral izquierdo

El ovetense gana enteros para volver a vestir de blanquiazul después de rechazar ofertas durante el verano

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:31

El lateral izquierdo sub 23 que busca el Real Avilés Industrial podría estar muy cerca. Tanto, que el pasado curso fue uno de los artífices del ascenso a Primera RFEF con el equipo blanquiazul. Se trata de Osky, que lleva esperando por el club todo el verano, rechazando ofertas y entrenándose en solitario para no perder la forma.

También a la sombra de Viti, Osky sumó 1.342 minutos el pasado curso, repartidos en 27 partidos de Liga, 15 de ellos como titular. Debido a las bajas del equipo, también le tocó actuar como extremo, interior e incluso mediapunta, marcando un gol y dando un asistencia.

En su día perla de El Requexón, fue titular en Segunda RFEF con el Vetusta siendo juvenil de tercer año y llegó a ir convocado con el primer equipo del Real Oviedo. A sus 21 años, podría tener la posibilidad de disfrutar de una nueva oportunidad en el mundo del fútbol, esta vez en Primera RFEF. Condiciones no le faltan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3 El Sporting solo sabe ganar
  4. 4

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  5. 5

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  6. 6

    DuPont se queda sin fabricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya
  10. 10 Golpe de la Guardia Civil de Asturias a un grupo dedicado al robo de cobre: cinco detenidos y más de 3.600 kilos recuperados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Avilés piensa en recuperar a Osky para el lateral izquierdo

El Real Avilés piensa en recuperar a Osky para el lateral izquierdo