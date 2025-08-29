El Real Avilés realiza su tradicional ofrenda floral a la Virgen de La Luz «No hay dos ascensos sin tres... aunque no podemos pedir eso para esta temporada», bromeó en su discurso el páter del club, Alfonso Abel

Foto de grupo en la ermita tras la ofrenda de los equipos masculino y femenino del Real Avilés a la Virgen de La Luz.

Santy Menor Avilés Viernes, 29 de agosto 2025, 18:50 Comenta Compartir

Como manda la tradición, los equipos masculino y femenino del Real Avilés Industrial acudieron a la ermita para realizar la ofrenda floral anual a la Virgen de La Luz, que tan buena fortuna otorgó la pasada temporada con el ascenso de los chicos a Primera RFEF. Las chicas ya habían conseguido un año antes dar el salto a Segunda RFEF.

Bajo la batuta del páter del club, Alfonso Abel, que una temporada más volvió a poner de manifiesto su amor por los colores blanquiazules y también por el fútbol en general, los capitanes de ambas secciones acudieron a la iglesia con dos ramos de flores, una camiseta y una bufanda del club, fotografiándose tanto en el interior de la ermita como también fuera, aprovechando las espectaculares vistas sobre toda la ciudad de Avilés.

«Soy creyente y me parece importante hacer la ofrenda a la Virgen, aunque es difícil igualar lo de la pasada temporada» Natalio Capitán del Real Avilés

Durante el acto no faltó el discurso habitual de Alfonso Abel, que saludó uno a uno a todos los miembros de los equipos masculino y femenino, tanto jugadores como entrenadores. Como siempre, pidió sobre todas las cosas «salud», tanto para los presentes como para «sus familias», recordando casos como el de Mecerreyes la temporada pasada. También quiso tener un recuerdo para «todas las personas queridas que nos dejaron la temporada pasada, como fue el caso de mi padre, en enero. Padres, madres, hermanos... Es una tristeza y siempre los llevaremos en el recuerdo», reconoció.

El páter del club, Alfonso Abel, durante su discurso. Mario Rojas La familia del Real Avilés, durante la misa. Mario Rojas Los capitanes de ambos equipos, junto a Alfonso Abel y la Virgen de La Luz. Mario Rojas Foto de grupo fuera, con Avilés de fondo. Mario Rojas Los capitanes, durante la ofrenda. Mario Rojas 1 /

Alfonso Abel recordó que «en muy pocos años llevamos dos ascensos con el equipo masculino. Dicen que no hay dos sin tres, pero ciertamente esta temporada debemos pedir primero permanecer en la categoría, y después ya veremos si podemos soñar con algo más o no». No se dejó en el tintero que «el equipo femenino también consiguió ascender hace un par de años. La mejor de las suertes para ellas también en esta nueva temporada». Su 'speech' concluyó con una arenga a la dirección deportiva, pues «me consta que la plantilla no está todavía cerrada, quedan algunos días de mercado».

«Este curso tenemos muchas caras nuevas en el equipo, pero nos estamos acoplando bien y soy bastante optimista» Daniela Capitana del Real Avilés femenino

Tras la ofrenda y la misa, atendieron a los medios de comunicación los capitanes de ambos equipos, Natalio y Daniela. Para el primero, creyente declarado, es «importante venir a hacer esta ofrenda a la Virgen todos los años. Nos ha traído bastante suerte, aunque no todas las temporadas van a ser como la pasada», sonríe el delantero blanquiazul. Para el '19', el curso se presenta «muy ilusionante. Será una Liga igualada en la que todo estará muy apretado y cada detalle cuenta».

Por su parte, a Daniela le gustaría que su equipo «mejorase un par de posiciones con respecto a la temporada pasada. Somos un equipo con muchas caras nuevas pero estamos acoplándonos muy bien dentro y fuera del campo y soy bastante optimista».