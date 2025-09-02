El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Osasuna Promesas, en el primer partido de Liga frente a Unionistas. La Gaceta de Salamanca
Horario

El Real Avilés recibirá a Osasuna Promesas el domingo 14 de septiembre a las 12 horas

La Federación ha publicado los horarios de la tercera jornada de Liga en Primera RFEF y la franja matinal regresa al Suárez Puerta

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

La Federación Española ha anunciado por fin el horario de la tercera jornada de Liga, y también el segundo partido del Real Avilés Industrial en casa esta temporada. Así, el conjunto blanquiazul recibirá a Osasuna Promesas el domingo 14 de septiembre a partir de las 12 horas. En este caso, siendo un filial, no se espera la llegada de un gran número de aficionados visitantes.

Por otro lado, el Real Avilés no estará solo el sábado, a las 14.15 horas en el Anxo Carro de Lugo. Todos los interesados pueden adquirir las entradas nominativas en la tienda oficial del club, a un precio de 15 euros. El horario de la tienda es el habitual, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. En total, se cuenta con 200 entradas para la 'Grada General 1'. Es el desplazamiento más corto de la temporada.

