Sergio Ordóñez: «El Real Avilés se hace muy fuerte en casa, pero podemos sacar un buen resultado»

La historia de los enfrentamientos entre el Real Avilés Industrial y el Langreo está llena de trasvases de jugadores que militan en ambos equipos y pueden ser protagonistas de la rivalidad en los dos bandos. Uno de ellos es Sergio Ordóñez Manchado, un avilesino de 24 años que salió de la cantera blanquiazul y que juega con la camiseta blaugrana tras una trayectoria en el fútbol asturiano que también lo ha llevado al Real Oviedo, al Avilés Stadium y al Colunga.

Con ese currículum no es de extrañar que viva este derbi «con muchas ganas, como cualquiera del equipo, pero siendo de Avilés hace especial ilusión. Tengo amigos en la ciudad y es diferente, pero lo afronto con muchas ganas e ilusión». Para Sergio Ordóñez, al componente emocional que siempre tienen los duelos entre el Avilés y el Langreo, se le suma este sábado (18 horas, Suárez Puerta) la oportunidad para su equipo de recortar la distancia en la clasificación. «En caso de ganar nos pondríamos a un punto, es un derbi con más incentivos que otros. Si ganamos nos pondríamos ahí arriba peleando por el 'play-off'», dice.

Ante esa ocasión, el lateral derecho avilesino, que suma este año 22 partidos con el Langreo, no da por bueno el empate antes de iniciar el partido. «No es que no nos valga, fuera siempre puntuar es bueno, pero al ser un derbi siempre quieres sacar los tres puntos», valora.

En buena forma

El equipo langreano llega en buena forma a esta fase crucial de la temporada después de unos meses haciendo la 'goma' en la clasificación. «Es verdad que no hemos tenido la plantilla completa, con gente lesionada, hasta yo estuve también en diciembre, pero ahora vamos recuperando a todos y el equipo es competitivo, con una idea de juego muy clara. Sabemos a lo que jugamos y hay muy buen nivel», destaca Ordóñez.

En cuanto al Real Avilés, el avilesino pone en valor que «no perdieron en 2025, eso es que están haciendo las cosas bien. En casa se hacen muy fuertes, es muy difícil y también tienen buenos jugadores. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, podemos sacar un buen resultado». Para él, la clave no será quién consiga adelantarse en el marcador, sino que «hagamos nuestro juego y con eso será suficiente para sacar algo positivo. En la ida, en las áreas fuimos mejores y no conseguimos meter gol, y ellos las que tuvieron las metieron para adentro».

¿A quién prefiere defender del Avilés por su banda? Ordóñez lo tiene claro: «Soy de los que siempre quiere que pongan al mejor, para ver mis límites, así que me da igual quién me pongan».

El lateral avilesino se ha ganado desde la base el rol que juega ahora en el Langreo en Segunda RFEF, con 1.804 minutos disputados en total esta temporada: «Nadie me ha regalado nada, sí que hay gente que me ha ayudado, pero me lo he currado y merezco estar donde estoy a día de hoy». Su temporada merece el calificativo de «bastante buena, de las mejores. En números no se refleja, pero defensivamente me he visto bastante bien. Siempre se puede hacer más, con la pena de la lesión, que llegó en mi mejor momento, pero he estado muy continuo y aportando al equipo».

Aunque finaliza contrato en junio, hasta que acabe la temporada «no voy a pensar en otra cosa», y ve difícil regresar al club en el que se formó en la base. «¿Jugar en el Avilés? Soy de los que dice que nunca digas nunca, pero le tengo especial cariño al Langreo por lo que me ha ayudado, y sería complicado para mí personalmente», asegura.

Ahora vive en Gijón, pero no se escapa a la rivalidad del derbi de mañana. «La familia va conmigo, pero sí que algún amigo lleva 'semanitas' diciendo que se acerca el 'partidito' y comentando cosas», concluye con humor.